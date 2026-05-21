आपकी इन गलतियों की वजह से ही घट रहा कार का माइलेज, जानिए किन टिप्स को फॉलो करना जरूरी?

आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डाला है. ऐसे में हर कार मालिक चाहता है कि उसकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे, ताकि फ्यूल पर कम खर्च हो. कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पुरानी कारें ही ज्यादा पेट्रोल पीती हैं, लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी छोटी-छोटी गलतियां ही कार की फ्यूल खपत बढ़ा देती हैं. अगर सही तरीके से ड्राइविंग और कार की देखभाल की जाए तो माइलेज काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है.

सबसे बड़ी गलती टायरों में सही हवा न रखना है. अगर टायरों में हवा कम हो तो गाड़ी सड़क पर ज्यादा दबाव के साथ चलती है. इससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करें और कंपनी की ओर से बताए गए लेवल पर ही हवा भरवाएं. सही टायर प्रेशर न सिर्फ माइलेज बढ़ाता है, बल्कि टायरों की उम्र भी लंबी करता है.

इन गलतियों को न करें नजरअंदाज

दूसरी बड़ी गलती समय पर सर्विसिंग न कराना है. कई लोग इंजन ऑयल और एयर फिल्टर को लंबे समय तक नहीं बदलते, जिससे इंजन की क्षमता कम होने लगती है. गंदा एयर फिल्टर इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंचने देता और इंजन ज्यादा फ्यूल जलाने लगता है. इसलिए समय-समय पर इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर बदलवाना जरूरी माना जाता है. नियमित सर्विसिंग से कार स्मूद चलती है और माइलेज भी बेहतर मिलता है.

तीसरी गलती गलत तरीके से ड्राइविंग करना है. कई लोग बार-बार तेज एक्सेलेरेशन करते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं. इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और फ्यूल की खपत ज्यादा होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार को एक समान स्पीड पर चलाना और स्मूद ड्राइविंग करना माइलेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है. Reddit पर कई ड्राइवरों ने भी बताया कि हल्के एक्सेलेरेशन और सही गियर में ड्राइविंग करने से माइलेज में काफी सुधार आता है.

इसके अलावा कई लोग ड्राइविंग के दौरान लगातार क्लच पर पैर रखकर चलते हैं, जिसे हाफ क्लच ड्राइविंग कहा जाता है. यह आदत सिर्फ कार के पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि माइलेज भी कम कर देती है. सही समय पर गियर बदलना और इंजन पर कम दबाव रखना बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

इन चीजों का भी रखें ध्यान

कार में बेवजह भारी सामान रखना भी माइलेज घटाने की बड़ी वजह बनता है. कई लोग अपनी कार की डिक्की में जरूरत से ज्यादा सामान, औजार या बैग रखे रहते हैं. इससे कार का वजन बढ़ जाता है और इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अतिरिक्त वजन होने से फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए कार में सिर्फ जरूरी सामान ही रखना बेहतर माना जाता है.

ट्रैफिक सिग्नल या लंबे जाम में इंजन चालू रखना भी फ्यूल की बर्बादी करता है. अगर आपको 30 सेकंड या उससे ज्यादा समय तक रुकना पड़े तो इंजन बंद कर देना बेहतर माना जाता है. इससे पेट्रोल की बचत होती है और माइलेज पर भी अच्छा असर पड़ता है. कई ऑटो एक्सपर्ट्स और ड्राइविंग कम्युनिटी भी यही सलाह देते हैं.

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