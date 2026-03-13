हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Dzire vs Honda Amaze: किसकी EMI कम और किसमें ज्यादा फीचर्स? देखें पूरा कम्पैरिजन

Maruti Dzire vs Honda Amaze: किसकी EMI कम और किसमें ज्यादा फीचर्स? देखें पूरा कम्पैरिजन

Maruti Suzuki Dzire और Honda Amaze के टॉप वेरिएंट की कीमत, फीचर्स और EMI में कितना फर्क है? आइए जानें दोनों सेडान कारों की पूरी तुलना और किसकी EMI कम पड़ेगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Mar 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय कार बाजार में सब-4 मीटर सेडान कारों की संख्या पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो ग्राहकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. Maruti Suzuki Dzire और Honda Amaze इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में शामिल हैं. निजी ग्राहकों के साथ-साथ टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर भी इन कारों को काफी पसंद करते हैं. यही कारण है कि एसयूवी का चलन बढ़ने के बावजूद इन दोनों सेडान की बिक्री अच्छी बनी हुई है. आइए जानते हैं कि दोनों कारों के फीचर्स और EMI में कितना फर्क है.

मारुति और होंडा ने दिए नए अपडेट

इन दोनों कारों को हाल ही में नए अपडेट के साथ पेश किया गया है. इन अपडेट में डिजाइन के साथ कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. Maruti Suzuki Dzire में कंपनी ने नया 1.2 लीटर तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है. यह इंजन बेहतर माइलेज देने के साथ स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है. वहीं Honda Amaze में पहले से मौजूद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसलिए कई ग्राहक इस इंजन को भी काफी पसंद करते हैं.

कीमत में कितना है फर्क ?

अगर कीमत की बात करें तो Dzire थोड़ी सस्ती कार है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.25 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 9.31 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी तरफ Honda Amaze की कीमत करीब 7.48 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंचती है. इस तरह देखा जाए तो Amaze की कीमत Dzire से थोड़ी ज्यादा है. यही कारण है कि बजट में कार खरीदने वाले कई ग्राहक Dzire को बेहतर विकल्प मानते हैं.

टॉप वेरिएंट की EMI तुलना

अगर कोई ग्राहक इन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट खरीदना चाहता है, तो EMI में भी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. Dzire के टॉप वेरिएंट ZXI+ AMT की EMI आमतौर पर Honda Amaze ZX CVT से कम रहती है, क्योंकि Dzire की कीमत थोड़ी कम है. दूसरी तरफ Amaze के टॉप मॉडल की EMI थोड़ी ज्यादा हो सकती है. बता दें कि इन EMI का अनुमान कुछ जनरल स्टैंडर्ड के आधार पर लगाया जाता है. इसमें कार की एक्स-शोरूम कीमत पर 100% लोन, लगभग 9.5% ब्याज दर और 24 से 36 महीने की लोन अवधि शामिल मानी जाती है. हालांकि असली EMI अलग भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कार चलाना हो जाएगा महंगा! देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्यों कही जा रही ये बात

Published at : 13 Mar 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Honda Amaze Auto News Maruti Suzuki Dzire EMI Plans Maruti Suzuki Dzire Vs Honda Amaze
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti Dzire vs Honda Amaze: किसकी EMI कम और किसमें ज्यादा फीचर्स? देखें पूरा कम्पैरिजन
Maruti Dzire vs Honda Amaze: किसकी EMI कम और किसमें ज्यादा फीचर्स? देखें पूरा कम्पैरिजन
ऑटो
Honda के EV सपनों को लगा ब्रेक? जानें कंपनी ने अचानक क्यों रद्द किए बड़े EV प्लान
Honda के EV सपनों को लगा ब्रेक? जानें कंपनी ने अचानक क्यों रद्द किए बड़े EV प्लान
ऑटो
पेट्रोल संकट के बीच ढूंढ रहे इलेक्ट्रिक बाइक, रॉयल इनफील्ड की इस बाइक समेत ये हैं बेस्ट ऑप्शन
पेट्रोल संकट के बीच ढूंढ रहे इलेक्ट्रिक बाइक, रॉयल इनफील्ड की इस बाइक समेत ये हैं बेस्ट ऑप्शन
ऑटो
कार चलाना हो जाएगा महंगा! देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्यों कही जा रही ये बात
कार चलाना हो जाएगा महंगा! देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम,जानें क्यों कही जा रही ये बात
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
बॉलीवुड
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Installment Live: आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
हेल्थ
Rare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget