Maruti Dzire vs Honda Amaze: किसकी EMI कम और किसमें ज्यादा फीचर्स? देखें पूरा कम्पैरिजन

भारतीय कार बाजार में सब-4 मीटर सेडान कारों की संख्या पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो ग्राहकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. Maruti Suzuki Dzire और Honda Amaze इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में शामिल हैं. निजी ग्राहकों के साथ-साथ टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर भी इन कारों को काफी पसंद करते हैं. यही कारण है कि एसयूवी का चलन बढ़ने के बावजूद इन दोनों सेडान की बिक्री अच्छी बनी हुई है. आइए जानते हैं कि दोनों कारों के फीचर्स और EMI में कितना फर्क है.

मारुति और होंडा ने दिए नए अपडेट

इन दोनों कारों को हाल ही में नए अपडेट के साथ पेश किया गया है. इन अपडेट में डिजाइन के साथ कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. Maruti Suzuki Dzire में कंपनी ने नया 1.2 लीटर तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है. यह इंजन बेहतर माइलेज देने के साथ स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है. वहीं Honda Amaze में पहले से मौजूद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसलिए कई ग्राहक इस इंजन को भी काफी पसंद करते हैं.

कीमत में कितना है फर्क ?

अगर कीमत की बात करें तो Dzire थोड़ी सस्ती कार है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.25 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 9.31 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी तरफ Honda Amaze की कीमत करीब 7.48 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 10 लाख रुपये तक पहुंचती है. इस तरह देखा जाए तो Amaze की कीमत Dzire से थोड़ी ज्यादा है. यही कारण है कि बजट में कार खरीदने वाले कई ग्राहक Dzire को बेहतर विकल्प मानते हैं.

टॉप वेरिएंट की EMI तुलना

अगर कोई ग्राहक इन दोनों कारों के टॉप वेरिएंट खरीदना चाहता है, तो EMI में भी थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. Dzire के टॉप वेरिएंट ZXI+ AMT की EMI आमतौर पर Honda Amaze ZX CVT से कम रहती है, क्योंकि Dzire की कीमत थोड़ी कम है. दूसरी तरफ Amaze के टॉप मॉडल की EMI थोड़ी ज्यादा हो सकती है. बता दें कि इन EMI का अनुमान कुछ जनरल स्टैंडर्ड के आधार पर लगाया जाता है. इसमें कार की एक्स-शोरूम कीमत पर 100% लोन, लगभग 9.5% ब्याज दर और 24 से 36 महीने की लोन अवधि शामिल मानी जाती है. हालांकि असली EMI अलग भी हो सकती है.

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