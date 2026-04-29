Iran Executed 21 people UN Reveal: ईरान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. ईरान ने अबतक 21 लोगों को फांसी पर लटकाया है. साथ ही 4 हजार लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों में डाल दिया है. यह कार्रवाई 28 फरवरी को हुई अमेरिका और इजरायल की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई के बाद की गई है.

वहीं, इस पूरे मामले पर यूएन का बयान भी आया है. यूएन ने खुलासा किया है कि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर शुरु हुए युद्ध के बाद से अबतक तेहरान ने 21 लोगों को फांसी दी है. वहीं 4 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है. अबतक ईरान और अमेरिका किसी भी तरह के समझौते पर नहीं पहुंचे हैं. वहीं, शांति वार्ता के लिए दूसरे दौर की बातचीत से ईरान ने इनकार कर दिया है. वहीं, अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी भरे लहजे में धमकी दे रहा है.