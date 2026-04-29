हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने बनाया मजाक, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला

पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने बनाया मजाक, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला

Vaibhav Sooryavanshi AI Chip Bat: वैभव सूर्यवंशी पर एआई चिप वाले बैट का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. जिस पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यह आरोप लगाया, वह बुरी तरह ट्रोल हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान खुद अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आता. अब मामला वैभव सूर्यवंशी का है, जिनपर एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने आरोप लगाए कि यह 15 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज बैट की पावर बढ़ाने के लिए उसमें 'AI चिप' का इस्तेमाल करता है. जैसे ही यह दावा सामने आया, इंटरनेट पर बवाल मैच गया. यहां तक कि खुद वैभव सूर्यवंशी ने भी इसका जवाब दिया है कि भगवान ने उनके बैट में पहले से AI चिप लगाकर दी है.

पाकिस्तान की बेइज्जती

इस बवाल के बीच आइसलैंड क्रिकेट के सोशल मीडिया अकाउंट ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर डाली है. आइसलैंड क्रिकेट का 'X' अकाउंट अक्सर व्यंगात्मक पोस्ट करता रहता है. उसके हालिया पोस्ट में उस पाकिस्तानी एक्सपर्ट को ट्रोल किया गया है, जिसने वैभव सूर्यवंशी के बैट में 'AI चिप' लगे होने का दावा किया था.

आइसलैंड क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हम उन AI चिप को कहां से खरीद सकते हैं, जिनका इस्तेमाल वैभव सूर्यवंशी अपने बैट में करते हैं. हम अपने उन संघर्ष करने वाले बल्लेबाजों के लिए पूछ रहे हैं जो अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं. बता दें कि पाकिस्तान की ओर से हुए इस अजब-गजब दावे का जमकर मजाक बनाया जा रहा है.

वैभव सूर्यवंशी पर लगे आरोप

पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान नियाज अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. उन्होंने 'SmashHit' नाम के शो पर चर्चा करते हुए कहा कि ये बच्चा अचानक कहाँ से आ गया, उसके बैट की जांच होनी चाहिए. जैसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी (WADA) प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन की जांच करती है, वैसे ही वैभव के वैट को लैब में भेजकर उसकी जांच करवानी चाहिए.

IPL 2026 की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी 9 मैचों में 400 रन बना चुके हैं और अभी ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है. बेशक वैभव एक गजब का टैलेंट हैं, लेकिन AI चिप से बैट की पावर बढ़ाने जैसे दावे हास्यास्पद लगते हैं.

यह भी पढ़ें:

Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने बनाया मजाक, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला
पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने बनाया मजाक, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला
आईपीएल 2026
प्रियांश आर्य के छक्के से फैन को लगी गंभीर चोट, मुंह से निकलने लगा खून; वीडियो वायरल 
प्रियांश आर्य के छक्के से फैन को लगी गंभीर चोट, मुंह से निकलने लगा खून; वीडियो वायरल 
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी के बैट में लगी है 'AI चिप'? राजस्थान के ओपनर ने खुद दिया जवाब 
क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी के बैट में लगी है 'AI चिप'? RR ओपनर ने दिया जवाब 
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
आईपीएल 2026
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
आज होगी रोहित शर्मा की वापसी? मुंबई और हैदराबाद के मैच से पहले क्या है ताजा अपडेट
टेलीविजन
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
कौन है 'खतरों के खिलाड़ी 15' का सबसे अमीर कंटेस्टेंट? गौरव और हिना भी रईसी में पड़े फीके
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
जनरल नॉलेज
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
कितना ताकतवर है OPEC, जिससे बाहर होने का यूएई ने किया ऐलान, क्या करता है यह संगठन?
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget