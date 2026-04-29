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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर

यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर

UP Politics: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बंगाल में हो रहीं घटनाओं का दर्द हो रहा है क्यूंकि वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अमन-चैन भंग रहे, दंगे हों और मारकाट जारी रहे.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 29 Apr 2026 05:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को बंगाल में हो रहीं घटनाओं का दर्द हो रहा है क्यूंकि वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अमन-चैन भंग रहे, दंगे हों और मारकाट जारी रहे.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान पश्चिम बंगाल चुनाव में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के विवाद पर दिया. उनहोंने कहा कि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर मतदाताओं को धमका रहे, इसलिए चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सकुशल चुनाव संपन्न करवाए.  

यह भी पढ़ें: 'एक्सप्रेसवे बनाना हमने सिखाया है..', गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने BJP पर कसा तंज

यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे- ओम प्रकाश राजभर 

ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को बंगाल में हो रही घटनाओं का दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन-चैन भंग रहे, दंगे और मार-काट जारी रहे. उन्होंने कहा, “अखिलेश जी के समय में यहां एक हजार से ज्यादा दंगे हुए थे. मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान वे सैफई में बैठकर नाच देख रहे थे. अब वे बंगाल में भी वही माहौल चाहते हैं.”

गाजीपुर घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी थी- ओम प्रकाश राजभर

वहीं उन्होंने गाजीपुर के कटारिया कांड पर बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव जातीय संघर्ष भड़काना चाहते हैं. आरोप लगाया कि जहां ब्राह्मण बनाम बैकवर्ड का मुद्दा बनता है, वहां अखिलेश जी जरूर पहुंच जाते हैं. राजभर ने दावा किया कि गाजीपुर घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी थी और परिजन पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं, लेकिन अखिलेश यादव हत्या और रेप की अफवाह फैलाकर राजनीति कर रहे हैं.  उन्होंने सीधा दावा किया कि गाजीपुर में जातीय संघर्ष कराने में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है.

केवल छोटे नेता आपस में लड़ते-झगड़ते- ओम प्रकाश राजभर

इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल के अस्पताल में अखिलेश यादव द्वारा मुलाकात करने पर राजभर ने चुटकी ली. बोले,  “देखिए, बड़े नेता सब एक हैं। एक-दूसरे के सुख-दुख में आते-जाते रहते हैं. केवल छोटे नेता आपस में लड़ते-झगड़ते हैं. बड़े नेताओं के यहां कोई पार्टी नहीं होती. सदन में हमने देखा है कि योगी जी और अखिलेश जी मिलते हैं. नेताओं का मेल-मिलाप शुरू से ही रहा है.”

यह भी पढ़ें: यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अखिलेश यादव ने जारी किया अति 'निंदा प्रस्ताव', हलचल तेज

Published at : 29 Apr 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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