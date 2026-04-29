Car AC Tips: AC ऑन रखते हैं? जान लें हर घंटे कितना तेल खाती है आपकी कार

आज के समय में कार में AC एक जरूरी फीचर बन चुका है, खासकर गर्मी के मौसम में. लेकिन बहुत से लोग यह सोचते हैं कि AC चलाने से पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. यह बात काफी हद तक सही भी है. जब आप AC चालू करते हैं, तो उसका कंप्रेसर इंजन से पावर लेता है. इसका मतलब है कि इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. हालांकि, यह बढ़ोतरी हर कार में एक जैसी नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार का इंजन कितना बड़ा है और आप AC किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं.

1 घंटे में कितना पेट्रोल खर्च होता है?

दरअसल, 1 घंटे तक AC चलाने पर पेट्रोल की खपत कार के इंजन पर निर्भर करती है. आमतौर पर 1.2 से 1.5 लीटर इंजन वाली छोटी कारों, जैसे हैचबैक और सेडान में, लगभग 0.2 से 0.4 लीटर पेट्रोल खर्च हो सकता है. वहीं अगर बड़ी SUV की बात करें, जिनमें 2.0 लीटर या उससे बड़ा इंजन होता है, तो उनमें 1 घंटे AC चलाने पर करीब 0.5 से 0.7 लीटर पेट्रोल खर्च हो सकता है. ये आंकड़े फिक्स नहीं होते, क्योंकि ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और मौसम जैसे कई फैक्टर्स भी असर डालते हैं. अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कार ज्यादा देर तक खड़ी रहती है, तो फ्यूल की खपत और बढ़ सकती है.

AC का माइलेज पर क्या असर पड़ता है?

जब आप AC चलाते हैं, तो कार का माइलेज थोड़ा कम हो जाता है. आमतौर पर AC चलाने से माइलेज में 5 से 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कार बिना AC के 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो AC चलाने पर यह 18 से 19 किलोमीटर तक आ सकता है. हालांकि, हाईवे पर इसका असर थोड़ा कम होता है, क्योंकि कार एक समान स्पीड पर चलती है. लेकिन शहर में, जहां बार-बार ब्रेक और एक्सीलरेशन होता है, वहां AC का असर ज्यादा महसूस होता है.

बेहतर कूलिंग और कम खर्च के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार का AC अच्छी कूलिंग दे और फ्यूल भी कम खर्च हो, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, कार का AC समय-समय पर सर्विस कराएं. गंदे फिल्टर और कम गैस की वजह से कूलिंग कम होती है और इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. दूसरी बात, कार स्टार्ट करते ही तुरंत AC फुल स्पीड पर न चलाएं. पहले खिड़कियां खोलकर अंदर की गर्म हवा बाहर निकाल दें, फिर AC चालू करें. इससे कूलिंग जल्दी होगी और फ्यूल भी कम खर्च होगा. इसके अलावा, AC को हमेशा मीडियम मोड पर चलाएं, ताकि इंजन पर ज्यादा लोड न पड़े.

ड्राइविंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

ड्राइव करते समय कुछ छोटी-छोटी आदतें भी आपके फ्यूल खर्च को कम कर सकती हैं. कोशिश करें कि कार को हमेशा छांव में पार्क करें, ताकि केबिन ज्यादा गर्म न हो. इससे AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही, ड्राइव के दौरान बार-बार खिड़कियां न खोलें, क्योंकि इससे बाहर की गर्म हवा अंदर आती है और AC को ज्यादा काम करना पड़ता है. रिसर्कुलेशन मोड का इस्तेमाल करें, जिससे केबिन जल्दी ठंडा होता है और फ्यूल की बचत होती है.

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