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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख

महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख

Maharashtra MLC Election 2026: महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में विपक्ष की महा विकास आघाडी संख्या बल के हिसाब से नौ में से केवल एक ही सीट जीत सकती है.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Apr 2026 06:02 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है. इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार होने की संभावनाएं भी खत्म हो गईं. वहीं उद्धव गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया है.

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट भूमिका रही है कि राज्यसभा में शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को समर्थन दिया जाए और विधान परिषद में यदि उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें समर्थन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व किया है.

ये भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे नहीं लड़ेंगे MLC का चुनाव, शिवसेना UBT ने इन्हें दिया टिकट

क्या है कांग्रेस का रुख?

उन्होंने कहा कि अब जब उद्धव ठाकरे उम्मीदवार नहीं हैं, तो इस सीट पर कांग्रेस का भी दावा बनता है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल दिल्ली में हैं और मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ही उम्मीदवार उतारने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

एक सीट जीत सकता है एमवीए

बता दें कि विपक्ष की महा विकास आघाडी (एमवीए) संख्या बल के हिसाब से नौ में से केवल एक ही सीट जीत सकती है. पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे ने उम्मीदवार के तौर पर अंबादास दानवे के नाम की घोषणा की.

ये मेरे लिए सौभाग्य की बात- दानवे

उधर, विधान परिषद का उम्मीदवार बनाए जाने पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जो उनके लिए सौभाग्य के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. दानवे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सीट उन्हें दी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे महा विकास आघाड़ी (MVA) के उम्मीदवार हैं और इस नाते उन्हें गठबंधन के अन्य सहयोगियों का भी समर्थन मिलेगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 29 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Maharashtra News CONGRESS
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