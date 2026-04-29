रॉकेट की तरह चलती है ये कार, 1 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है 100 की स्पीड, जानें डिटेल्स

आज की ऑटोमोबाइल दुनिया तेजी से बदल रही है और नई-नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों को पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और एडवांस बना रही है। इसी कड़ी में चीनी टेक कंपनी Dreame ने एक ऐसी सुपरकार पेश की है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. यह कार सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, बल्कि इसमें रॉकेट जैसी ताकत देने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस बेहद अलग लेवल पर पहुंच जाती है.

Dreame की इस नई सुपरकार का नाम Nebula Next 01 Jet Edition बताया जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल सॉलिड रॉकेट बूस्टर सिस्टम है. आमतौर पर कारों में सिर्फ इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर होती है, लेकिन इस कार में दो छोटे रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव होकर कार को जबरदस्त पावर देते हैं. यही वजह है कि यह कार सिर्फ 0.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जो कि आज की दुनिया की सबसे तेज सुपरकारों से भी कहीं ज्यादा तेज मानी जा रही है.

रॉकेट बूस्टर सिस्टम में क्या है खास?

इस रॉकेट बूस्टर सिस्टम की खास बात यह है कि यह बहुत कम समय, लगभग 150 मिलीसेकंड में एक्टिव हो जाता है. जैसे ही ड्राइवर तेज एक्सीलेरेशन देता है, यह सिस्टम तुरंत काम करने लगता है और बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है. इससे कार को अचानक बहुत तेज स्पीड मिलती है. हालांकि, यह टेक्नोलॉजी सामान्य ड्राइविंग के लिए नहीं बल्कि खास परिस्थितियों या हाई-परफॉर्मेंस जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इस कार में न्यू जनरेशन सॉलिड-स्टेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. यह बैटरी नॉर्मल लिथियम-आयन बैटरियों से ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और पावरफुल मानी जाती है. इससे कार को लंबी रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है. इसके साथ ही गाड़ी में एडवांस LiDAR सिस्टम और स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स भी दिए गए हैं, जो भविष्य में सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक के लिए बेहद जरूरी हैं.

कैसा है डिजाइन और टेक्नोलॉजी?

डिजाइन की बात की जाए तो यह कार एक फ्यूचरिस्टिक सुपरकार की तरह दिखती है, जिसमें एयरोडायनामिक बॉडी, स्पोर्टी लुक और हाई-टेक एलिमेंट्स शामिल हैं. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह तेज रफ्तार पर भी स्टेबल और सेफ बनी रहे. हालांकि, अभी यह कार एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, यानी इसे फिलहाल सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए पेश किया गया है. कंपनी का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में लगभग 2027 तक, इसे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में लॉन्च किया जा सकता है. तब तक इसमें और सुधार और टेस्टिंग की जाएगी.

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