क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी मिलता है शराब का कोटा, कितनी सस्ती मिलती है शराब?

NSG Commandos Liquor Quota : देश की सुरक्षा में दिन-रात तैनात रहने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) कमांडो अपने मुश्किल ऑपरेशनों के लिए जाने जाते हैं. इन्हें अक्सर ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है. ये जवान बेहद खतरनाक हालात में देश की रक्षा करते हैं. चाहे वह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन हो या हाई-रिस्क सिक्योरिटी मिशन, सरकार इन्हें कई विशेष सुविधाएं देती है. इन्हीं सुविधाओं में से एक CSD (Canteen Stores Department) कैंटीन है, जहां उन्हें बाजार से काफी सस्ते दामों पर जरूरी सामान और शराब भी मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी शराब का कोटा मिलता है और कितनी सस्ती शराब मिलती है?

ब्लैक कैट कमांडोज कौन होते हैं?

ब्लैक कैट कमांडोज, NSG एक स्पेशल फोर्स है जो देश के सबसे गंभीर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बनाई गई है. इसमें जवान सीधे भर्ती नहीं होते बल्कि इन्हें भारतीय सेना या राज्य पुलिस से चुना जाता है फिर उन्हें कठिन ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद ही वे NSG कमांडो बनते हैं. इनकी ड्यूटी बेहद जोखिम भरी होती है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं.

NSG कमांडो की सैलरी और भत्ते

NSG कमांडो को उनकी पोस्ट और अनुभव के अनुसार अच्छी सैलरी मिलती है. उनका मासिक वेतन लगभग 80,000 से 3,00,000 तक हो सकता है. इसके अलावा जोखिम भत्ता भी मिलता है, जो करीब 25,000 से 40,000 प्रति माह होता है. साथ ही इन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं.

CSD कैंटीन क्या है?

CSD यानी Canteen Stores Department एक सरकारी व्यवस्था है, जहां सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान खरीदारी कर सकते हैं. रोजमर्रा का सामान सस्ते दामों पर मिलता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और शराब भी उपलब्ध होती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां सामान टैक्स छूट के कारण काफी सस्ता होता है.

क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी शराब का कोटा मिलता है?

ब्लैक कैट कमांडो यानी NSG के जवानों को भी डिफेंस फोर्सेज के अन्य कर्मियों की तरह CSD कैंटीन के जरिए शराब खरीदने का तय कोटा मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह उनके रैंक और नियमों पर निर्भर करता है. आम तौर पर सीनियर अधिकारियों को महीने में लगभग 8 से 10 बोतल, जूनियर कमीशंड अधिकारियों को 6 से 7 बोतल और अन्य जवानों को करीब 4 से 5 बोतल तक खरीदने की अनुमति होती है. यह सुविधा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होती है और इसे सख्त निगरानी में रखा जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा खरीदारी न कर सके.

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कितनी सस्ती शराब मिलती है?

CSD कैंटीन में शराब बाजार की तुलना में काफी सस्ती मिलती है क्योंकि यहां टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में बड़ी छूट दी जाती है. आमतौर पर जो शराब बाहर बाजार में 1000 से 1500 तक मिलती है, वही CSD कैंटीन में लगभग 450 से 800 के बीच उपलब्ध हो जाती है. कुछ रम ब्रांड 160 से 180 के आसपास, 750ml व्हिस्की करीब 420 से 480 में और बीयर लगभग 90 प्रति बोतल या कैन के आसपास मिल जाती है. CSD कैंटीन में कीमतें बाजार से लगभग 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम होती हैं, जिससे डिफेंस कर्मियों को काफी आर्थिक राहत मिलती है.

खरीदारी के नियम और नियंत्रण

CSD कैंटीन से शराब खरीदने के लिए बहुत सख्त नियम और नियंत्रण व्यवस्था लागू होती है जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके. यहां खरीदारी सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही की जा सकती है और हर लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में दर्ज किया जाता है. हर व्यक्ति को उसके रैंक के अनुसार तय कोटे से ज्यादा शराब खरीदने की अनुमति नहीं होती, और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है. इसके अलावा CSD से खरीदी गई शराब को बाहर बेचने या किसी बिजनेस यूज में लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है और ऐसा करना गैरकानूनी माना जाता है. यह सुविधा सिर्फ सेना के जवान, अर्धसैनिक बल और अधिकृत डिफेंस कर्मियों के लिए होती है. आम नागरिक CSD कैंटीन से खरीदारी नहीं कर सकते हैं.

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