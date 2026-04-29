बॉलीवुड के कई स्टार्स पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं. जया बच्चन भी एक्टर होने के साथ-साथ पॉलिटिशियन भी हैं. वो राज्यसभा सांसद हैं. जया बच्चन 2004 से समाजवादी पार्टी से राज्यसभी सांसद हैं. जया बच्चन को सरकार से भी सैलरी मिलती है. सैलरी के साथ उन्हें फोन-मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

आइए जानते हैं जया बच्चन को कितनी सैलरी मिलती है. साथ ही मिलने वाली फ्री सुविधाओं के बारे में.

जया बच्चन को मिलती है इतनी सैलरी

जया बच्चन को हर महीने 1 लाख 24 हजार रुपये सैलरी मिलती है. उन्हें 2500 रुपये डीए भी मिलता है. बता दें कि 2025 में राज्यसभी सांसदों की सैलरी में 24 परसेंट का इजाफा हुआ था. जया बच्चन को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपये मिलते हैं.

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जया बच्चन को मिलती हैं ये सुविधाएं

इसके अलावा जया बच्चन को दिल्ली में एक बंगला मिला है. उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत फ्री इलाज की सुविधा भी मिलती है. उन्हें फ्री फोन कॉल और इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है. जया बच्चन को फ्लाइट्स और ट्रेन में फर्स्टक्लास फ्री ट्रैवल भी मिलता है.

इन फिल्मों में नजर आईं जया बच्चन

जया बच्चन ने अपने करियर कई शानदार फिल्मों में काम किया है. वो उपहार, जवानी दीवानी, पिया का घर, बंसी बिर्जू, कोशिष, शोर, अनामिका, जंजीर, कोरा कागज, नया दिन नई रात, मिली, शोले,चुपके चुपके, सिलसिला, फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मेरे दिल से पूछे जैसी फिल्में की. 2016 में वो फिल्म की एंड का में नजर आई थीं. इससे पहले उन्होंने सन ग्लास जैसी फिल्म की.

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जया ने 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया. इस फिल्म में वो धनलक्ष्मी रंधावा के रोल में थीं. इस फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था. 2024 में वो Sadabahar में नजर आईं. जया अब फिल्में कम करती हैं और उनका फोकस पॉलिटिक्स पर ज्यादा है.