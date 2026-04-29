Honda भारत में अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान City का नया Facelift वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. यह अपडेट बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ जरूरी और काम के फीचर्स जरूर जोड़े जाएंगे. डिजाइन की बात करें तो इसमें नया बंपर, अपडेटेड हेडलाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और टेललाइट्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि कार का साइज और बेसिक शेप पहले जैसा ही रहेगा. ये बदलाव कार को ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे, जिससे यह सड़क पर और अट्रैक्टिव नजर आएगी. Honda इस बार छोटे-छोटे बदलाव करके City को नया एक्सपीरियंस देना चाहती है, ताकि यह अपने सेगमेंट में फिर से मजबूत पकड़ बना सके.

इंटीरियर और फीचर्स में होगा बड़ा अपग्रेड

नई Honda City Facelift की सबसे बड़ी खासियत इसका अपडेटेड इंटीरियर होगा. कंपनी इसमें ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन देने वाली है. इसमें 360 डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसके साथ ही बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और फीचर से भरपूर होगा. इन नए फीचर्स की मदद से ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी आसान और आरामदायक बन जाएगा. हालांकि जगह और आराम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ Facelift मॉडल है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या रहेगा खास?

Honda City Facelift में इंजन के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी मिलेगा, जो ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. ये इंजन पहले से ही स्मूद ड्राइविंग और अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है, इसलिए कंपनी इसमें बदलाव करने के बजाय इसे ही जारी रखेगी. इसका मतलब है कि ग्राहकों को भरोसेमंद परफॉर्मेंस और आरामदायक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा.

मुकाबला और बाजार में स्थिति

भारत में Honda City का मुकाबला Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Skoda Slavia जैसी गाड़ियों से होता है. इसके अलावा SUV सेगमेंट की बढ़ती पॉपुलेरिटी ने भी City की बिक्री पर असर डाला है. इसी वजह से Honda इस Facelift के जरिए City को और ज्यादा फीचर-लोडेड बनाकर ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहती है. ज्यादा फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ यह कार फिर से अपनी खोई हुई लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करेगी.

कीमत और लॉन्च की उम्मीद

बता दें कि नई Honda City Facelift की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. हालांकि फीचर्स को देखते हुए यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी. साथ ही उम्मीद है कि कंपनी इसके वेरिएंट्स में भी बदलाव करेगी और बेस मॉडल में भी ज्यादा फीचर्स देगी.

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