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हिंदी न्यूज़ऑटोलंबी रेंज का गेमचेंजर! BYD ने कराया 1200KM हाइब्रिड कार का पेटेंट, क्या भारत में होगी एंट्री?

लंबी रेंज का गेमचेंजर! BYD ने कराया 1200KM हाइब्रिड कार का पेटेंट, क्या भारत में होगी एंट्री?

BYD ने भारत में अपनी नई SUV Leopard 8 PHEV के लिए पेटेंट दाखिल किया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च की उम्मीदें बढ़ गई हैं. यह SUV प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी मौके को देखते हुए BYD अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में कंपनी ने अपनी नई लग्जरी SUV का भारत में पेटेंट फाइल किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसे भविष्य में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. BYD पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए पहचान बना चुकी है, लेकिन अब कंपनी हाइब्रिड सेगमेंट में भी कदम रखने जा रही है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

पावरफुल इंजन और 1200 किमी तक की रेंज

BYD की इस SUV को Leopard 8 के नाम से जाना जाता है और इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. इस सिस्टम में 36.8 kWh की Blade बैटरी और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह दोनों मिलकर करीब 748 PS की पावर और 760 Nm का टॉर्क देते हैं, जिससे यह SUV बेहद ताकतवर बन जाती है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में करीब 100 किमी तक चल सकती है, जबकि पेट्रोल और बैटरी दोनों के साथ इसकी कुल रेंज लगभग 1,200 किमी तक पहुंच जाती है. इसके अलावा यह SUV केवल 4.8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है, जो इसे परफॉर्मेंस के मामले में भी खास बनाता है.

अलग-अलग नाम और प्रीमियम पहचान

यह SUV अलग-अलग देशों में अलग नामों से जानी जाती है. इसे BYD Leopard 8, Fangchengbao Bao 8 और BYD Denza D8 जैसे नामों से बेचा जाता है, लेकिन गाड़ी एक ही है. यह एक फुल-साइज लग्जरी SUV है, जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम डिजाइन का अच्छा मेल देखने को मिलता है. भारत में अभी हाइब्रिड SUV का सेगमेंट धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इसलिए BYD के लिए यह सही समय हो सकता है कि वह इस SUV को यहां लॉन्च करे. इससे कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट में भी मजबूत पहचान मिल सकती है.

इंटीरियर और एडवांस फीचर्स

BYD Leopard 8 का इंटीरियर काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर है. इसमें 17.3 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, जो डैशबोर्ड के बीच में लगा होता है. इसके साथ 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3 इंच का को-ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, जिससे केबिन काफी हाई-टेक लगता है. इस SUV में 50 इंच का AR हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और 18-स्पीकर का ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है, जो इसे और प्रीमियम बनाते हैं. इसमें 2+2+2 और 2+3+2 सीटिंग लेआउट का विकल्प मिलता है, जिससे यह बड़ी फैमिली के लिए भी आरामदायक साबित हो सकती है.

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Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 29 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Hybrid SUV India BYD Hybrid SUV 1200 Km Range Car BYD Leopard 8 India
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