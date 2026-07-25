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हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख रुपये देकर घर लाएं नई Maruti Brezza, जानें हर महीने कितनी चुकानी होगी EMI

2 लाख रुपये देकर घर लाएं नई Maruti Brezza, जानें हर महीने कितनी चुकानी होगी EMI

New Maruti Brezza Facelift EMI Calculator: 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर घर लाएं नई मारुती ब्रेजा. जानें ऑन-रोड कीमत, लोन प्लान और हर महीने की EMI की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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New Maruti Brezza Facelift EMI Calculator: अगर आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत और नए फीचर्स एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो अभी हाल ही में लॉन्च हुई मारुती सुजुकी ब्रेजा आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. नई ब्रेजा फेसलिफ्ट अवतार बाजार में उतर चुका है और 7.40 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आई यह सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने नए लुक्स, दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग को लेकर काफी चर्चा में है. 

अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक प्रीमियम और स्पेसियस कार खरीदने का मन बना रहे हैं. लेकिन एक साथ पूरा पैसा देने का बजट नहीं है तो सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर आप इस नई एसयूवी को अपने घर ला सकते हैं. चलिए जानतें हैं पूरा कैलकुलेशन.

ब्रेजा फेसलिफ्ट ऑन-रोड कीमत 

बता दें कि, नई मारुति ब्रेजा के बेस वेरिएंट LXi की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये है. आरटीओ, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी चार्ज जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत देश के अलग-अलग शहरों में लगभग 8.40 लाख से 8.60 लाख रुपये के आसपास बैठती है. 

अगर आप इसके टर्बो-पेट्रोल, ऑटोमैटिक या फिर अंडरबॉडी सीएनजी वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो ऑन-रोड बजट 10 लाख से 15 लाख रुपये तक जा सकता है. लेकिन बजट बायर्स के लिए इसका बेस मॉडल सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी माना जा रहा है.

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कितना होगा कार लोन?

अगर आप नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो आपको बाकी बचे लगभग 6.50 लाख रुपये की रकम के लिए बैंक से कार लोन लेना पड़ेगा. 

आज के समय में देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंक नई गाड़ियों पर 8.5% से 9.5% के बीच सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं. अगर बैंक आपको 9% की ब्याज दर पर लोन ऑफर करता है तो आप 5 साल या 7 साल की अवधि का लोन चुन सकते हैं.

कितनी बनेगी हर महीने की EMI?

बता दें कि, लोन के हिसाब-किताब की बात करें तो 6.50 लाख रुपये के लोन पर 9% ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 5 साल का टाइम चुनते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 13,490 रुपये बनेगी. 

वहीं अगर आप हर महीने जेब पर बोझ कम रखना चाहते हैं और लोन का समय बढ़ाकर 7 साल करवाते हैं. तो आपकी मासिक किश्त घटकर करीब 10,450 रुपये रह जाएगी. यानी हर महीने मात्र 10 से 13 हजार रुपये चुकाकर आप इस नई एसयूवी की राइड का मजा ले सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Maruti Brezza EMI Calculator Maruti Suzuki Brezza Down Payment Brezza On Road Price Maruti Brezza Finance Plan
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