2 लाख रुपये देकर घर लाएं नई Maruti Brezza, जानें हर महीने कितनी चुकानी होगी EMI

New Maruti Brezza Facelift EMI Calculator: अगर आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत और नए फीचर्स एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो अभी हाल ही में लॉन्च हुई मारुती सुजुकी ब्रेजा आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. नई ब्रेजा फेसलिफ्ट अवतार बाजार में उतर चुका है और 7.40 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आई यह सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने नए लुक्स, दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग को लेकर काफी चर्चा में है.

अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक प्रीमियम और स्पेसियस कार खरीदने का मन बना रहे हैं. लेकिन एक साथ पूरा पैसा देने का बजट नहीं है तो सिर्फ 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर आप इस नई एसयूवी को अपने घर ला सकते हैं. चलिए जानतें हैं पूरा कैलकुलेशन.

ब्रेजा फेसलिफ्ट ऑन-रोड कीमत

बता दें कि, नई मारुति ब्रेजा के बेस वेरिएंट LXi की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपये है. आरटीओ, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी चार्ज जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत देश के अलग-अलग शहरों में लगभग 8.40 लाख से 8.60 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

अगर आप इसके टर्बो-पेट्रोल, ऑटोमैटिक या फिर अंडरबॉडी सीएनजी वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो ऑन-रोड बजट 10 लाख से 15 लाख रुपये तक जा सकता है. लेकिन बजट बायर्स के लिए इसका बेस मॉडल सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी माना जा रहा है.

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कितना होगा कार लोन?

अगर आप नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट जमा करते हैं तो आपको बाकी बचे लगभग 6.50 लाख रुपये की रकम के लिए बैंक से कार लोन लेना पड़ेगा.

आज के समय में देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंक नई गाड़ियों पर 8.5% से 9.5% के बीच सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं. अगर बैंक आपको 9% की ब्याज दर पर लोन ऑफर करता है तो आप 5 साल या 7 साल की अवधि का लोन चुन सकते हैं.

कितनी बनेगी हर महीने की EMI?

बता दें कि, लोन के हिसाब-किताब की बात करें तो 6.50 लाख रुपये के लोन पर 9% ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 5 साल का टाइम चुनते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 13,490 रुपये बनेगी.

वहीं अगर आप हर महीने जेब पर बोझ कम रखना चाहते हैं और लोन का समय बढ़ाकर 7 साल करवाते हैं. तो आपकी मासिक किश्त घटकर करीब 10,450 रुपये रह जाएगी. यानी हर महीने मात्र 10 से 13 हजार रुपये चुकाकर आप इस नई एसयूवी की राइड का मजा ले सकते हैं.

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