माइलेज भी, दमदार इंजन भी, ऑफिस जाने वालों के लिए ये 350cc बाइक्स हैं शानदार विकल्प

Best 350cc Bikes: आजकल नई पीढ़ी ऑफिस आने-जाने के लिए सिर्फ 100cc या 125cc बाइक्स ही नहीं बल्कि 350cc सेगमेंट की पावरफुल मोटरसाइकिलें भी डिमांड में हैं. भारी ट्रैफिक में झटपट निकलने के लिए रिफाइंड इंजन, हाईवे पर स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज का कॉम्बिनेशन हर राइडर की पहली पसंद बन चुका है.

अगर आप भी अपने डेली ऑफिस रूट को आरामदायक और स्टायलिश बनाना चाहते हैं. तो बाजार में रॉयल एनफील्ड से लेकर होंडा तक के कई दमदार ऑप्शंस मौजूद हैं. चलिए जानतें हैं फिर इन बाइक्स के दमदार के बारें में.

रॉयल एनफील्ड हंटर

अगर आपका ऑफिस का रास्ता हैवी ट्रैफिक से होकर गुजरता है तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक परफेक्ट पसंद है. इसमें 349cc का रिफाइंड J-सीरीज इंजन मिलता है जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क निकालता है.

क्लासिक 350 के मुकाबले हल्की और कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसे शहर के ट्रैफिक में मोड़ना बेहद आसान है. USB चार्जिंग और ट्रिपर नेविगेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ यह बाइक करीब 36-38 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज आराम से दे देती है.

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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और मेटियोर 350

बता दें कि, लंबा सफर तय करने वाले ऑफिस के लिए क्लासिक 350 और मेटियोर 350 से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. क्लासिक 350 जहां अपनी आइकॉनिक लुक और आरामदायक राइडिंग पोस्चर के लिए जानी जाती है, वहीं मीटियॉर 350 एक क्रूजर स्टाइल बाइक है जो बैक पेन जैसी समस्याओं को दूर रखती है.

इन दोनों बाइक्स में मिलने वाला 349cc इंजन बिना किसी वाइब्रेशन के बहुत स्मूथ चलता है. डुअल-चैनल ABS और लगभग 35-37 kmpl का माइलेज इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बहुत भरोसेमंद बनाता है.

होंडा CB350 साइलेंट परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज

जो लोग बिना थकावट और साइलेंट राइड पसंद करते हैं. उनके लिए होंडा एच' नेस सीबी350 एक गेम-चेंजर बाइक है. इसमें 348.36cc का इंजन दिया गया है जो 20.8 bhp पावर और 30 Nm का तगड़ा टॉर्क जनरेट करता है.

इसका क्लच बेहद हल्का है जिससे ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने पर भी हाथ नहीं दुखता. सबसे खास बात यह है कि यह 350cc सेगमेंट में लगभग 40 से 42 kmpl तक का रिकॉर्ड-तोड़ माइलेज देती है.

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