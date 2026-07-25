अगर 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर Tata Tiago खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो मजबूत सेफ्टी, अच्छे फीचर्स और बढ़िया माइलेज के साथ आए तो Tata Tiago आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. भारतीय बाजार में यह हैचबैक लंबे समय से अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और किफायती कीमत के चलते काफी पसंद की जाती है. यही वजह है कि पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की पसंदीदा कारों में ये सबसे आगे रहती है.

अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर EMI पर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाड़ी का फाइनेंस प्लान जानना होगा. इसकी एक्स शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप इसे नोएडा में खरीदते हैं तो गाड़ी की ऑन रोड कीमत 5.37 लाख रुपये हो जाती है. गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर से आपको हर महीने 4 सालों के लिए 12 हजार 309 रुपये की EMI देनी होगी.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

Tata Tiago का डिजाइन काफी आकर्षक और मॉडर्न है. इसके फ्रंट में स्टाइलिश ग्रिल, शार्प हेडलैंप और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. साइड प्रोफाइल में आकर्षक अलॉय व्हील और पीछे की ओर स्टाइलिश टेललैंप इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. शेप में कॉम्पैक्ट होने के चलते यह शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों और संकरी गलियों में भी आसानी से चलाई जा सकती है.

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है. इसके केबिन में प्रीमियम फिनिश, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट और कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. पांच लोगों के बैठने के लिए इसमें पर्याप्त जगह है, जिससे लंबी यात्रा भी आरामदायक बन जाती है.

सेफ्टी के मामले में Tata Tiago सबसे मजबूत कारों में गिनी जाती है. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

कितना पावरफुल है गाड़ी का इंजन?

इंजन की बात करें तो Tata Tiago में 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देने के साथ शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा फील देता है. यह कार 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ मौजूद है.

इसके अलावा CNG वेरिएंट भी मौजूद है, जो कम फ्यूल खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मॉडल लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक और CNG वेरिएंट करीब 26 से 28 किलोमीटर/किलोग्राम तक का दावा किया गया माइलेज दे सकता है.

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