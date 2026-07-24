Toyota Hyryder को मिलेगी कड़ी टक्कर, 27 KMPL माइलेज वाली नई SUV की होने वाली है एंट्री

Jaecoo J5 Hybrid SUV: भारतीय मिड-साइज एसयूवी बाजार में इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों का बोलबाला जोरों से है. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों ने अपने शानदार माइलेज के दम पर ग्राहकों के दिलों में खास जगह बनाई है. लेकिन अब इस सेगमेंट की बादशाहत को चुनौती देने के लिए एक नई धाकड़ एसयूवी की एंट्री होने जा रही है.

जेएसडब्ल्यू मोटर्स और चेरी ऑटोमोबाइल के सहयोग से आने वाली जैको J5 हाइब्रिड एसयूवी जल्द ही भारतीय सड़कों पर दस्तक देने की तैयारी में है. लगभग 27 KMPL तक का माइलेज देने का दावा करने वाली यह गाड़ी टोयोटा हाइराइडर और हुंडई क्रेटा जैसी लोकप्रिय गाड़ियों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

27 KMPL का मिलेगा दमदार माइलेज

आपको बता दें कि, जैको जे5 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा.

जबकि यह हाइब्रिड सिस्टम न केवल कार को लगभग 221 bhp की जबरदस्त पावर देगा बल्कि 26 से 27 किमी/लीटर का शानदार माइलेज निकालने में भी सक्षम होगा. हाईवे हो या शहर का भारी ट्रैफिक इसका हाइब्रिड सेटअप पेट्रोल की खपत को बेहद कम कर देगा. जिससे आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी हल्का हो जाएगा.

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शानदार लुक्स और मस्कुलर रोड प्रेजेंस

डिजाइन के मामले में जैको जे5 किसी भी लग्जरी एसयूवी से कम नहीं है. इसके फ्रंट में बड़ा वाटरफॉल स्टाइल क्रोम ग्रिल, स्लीक एलईडी हेडलैंप्स और स्पोर्टी बम्पर दिया गया है जो इसे सड़कों पर एक दमदार और मस्कुलर रोड प्रेजेंस देता है.

वहीं, कार की लंबाई लगभग 4.38 मीटर है जो इसे हुंडई क्रेटा और टोयोटा हाइराइडर के बिल्कुल बराबर खड़ा करती है. इसके एयरोडायनामिक एलॉय व्हील्स और रियर में फैली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स इसके स्पोर्टी लुक में चार चांद लगा देती हैं.

मिलेगी बड़ी स्क्रीन और लेवल-2 ADAS फीचर्स

जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं आपको किसी प्रीमियम या फ्यूचरिस्टिक गाड़ी का अहसास होगा. कार के डैशबोर्ड पर 13.2-इंच का बड़ा वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर कंसोल देखने को मिलेगा.

इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए जा सकते हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें 7 एयरबैग्स और लेवल-2 एडास जैसी एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो ड्राइविंग को और भी सुरक्षित बना देगी.

कीमत और कब होगी भारत में लॉन्च?

बता दें कि, कंपनी इस एसयूवी को भारत में ही असेंबल करने की योजना बना रही है. जिससे इसकी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है. भारतीय बाजार में इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है.

इस प्राइस ब्रैकेट में यह सीधे तौर पर टोयोटा हाइराइडर, मारुती ग्रैंड विटारा और हुंडई क्रेटा जैसी दमदार गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी. भारतीय ग्राहकों के लिए यह हाइब्रिड और ईवी सेगमेंट में यह बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

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