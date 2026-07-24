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हिंदी न्यूज़ऑटोएडवेंचर करने वालों के लिए बड़ा धमाका, Honda ने पेश कीं दो नई दमदार बाइक, देखें फीचर्स

एडवेंचर करने वालों के लिए बड़ा धमाका, Honda ने पेश कीं दो नई दमदार बाइक, देखें फीचर्स

Honda New Bikes: एडवेंचर लवर्स के लिए धमाका. होंडा ने भारत में पेश कीं दो दमदार बाइक्स XR 300L और XR 300 रैली. 293cc इंजन और तगड़े ऑफ-रोड फीचर्स से लैस. जानिए सभी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 03:40 PM (IST)
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Honda New Bikes: भारत में एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए होंडा मोटरसाइकिल ने बड़ा धमाका किया है. क्योंकि, कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी दो नई मेड-इन-इंडिया ड्यूल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल होंडा XR 300L और होंडा XR 300 रैली को पेश कर दिया है. 

लंबे समय से एंट्री-लेवल एडवेंचर सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही होंडा की ये दोनों नई बाइक्स ऑफ-रोडिंग के दीवानों से लेकर हाईवे टूरिंग करने वाले राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. तो चलिए जानतें हैं इन दोनों बाइक्स के खूबियों के बारें में.

मिलेगा दमदार 293cc इंजन और शानदार पावर

बता दें कि, दोनों बाइक्स में 293.5cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है. जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. यह पावरफुल इंजन 26.9 PS की पावर और 26.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

भारत में ही मैन्युफैक्चर होने की वजह से कंपनी इनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखने में कामयाब रही है. यह इंजन शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों के साथ-साथ खराब रास्तों और पथरीले ट्रैक्स पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का दम रखता है.

यह भी पढ़ें: Footpath Driving Fine Rules: ट्रैफिक जाम में फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं मोटरसाइकिल, जानें कितना होता है जुर्माना?

XR 300L हल्की और डेली इस्तेमाल के लिए बेस्ट

आपको बता दें कि, होंडा XR 300L को खास तौर पर एक लाइटवेट ड्यूल-स्पोर्ट बाइक के रूप में डिजाइन किया गया है. इसमें 244mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 260mm ट्रैवल वाला शोवा सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. 

जबकि आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के स्पोक व्हील्स इसे मुश्किल ऑफ-रोडिंग ट्रैक्स पर भी जबरदस्त ग्रिप देते हैं. जो राइडर्स डेली कम्यूट के साथ वीकेंड पर ट्रेल राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस है.

होंडा XR 300 रैली लंबी राइड्स की मास्टर

वहीं, दूसरी तरफ होंडा XR 300 रैली उन लोगों के लिए है जो लंबे सफर और एडवेंचर टूरिंग के शौकीन हैं. डाकार रैली मशीनों से प्रेरित इस बाइक में बड़ी विंडस्क्रीन, बेहतर विंड प्रोटेक्शन और आरामदायक सीट दी गई है. 

जबकि इसमें टीएफटी कंसोल के साथ होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी मिलती है. स्विचएबल डुअल-चैनल एबीएस और टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे हाईवे और ऑफ-रोड दोनों जगह बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: 100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Honda XR 300L Dual Sport Bike India Unveil Honda XR 300 Rally Features Specs Launch Honda 293cc Adventure Bikes India Specs Honda XR 300L Vs Himalayan 450 Rival
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