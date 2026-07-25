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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या नई Fronx में मिलेगा 35 KM माइलेज? टेस्टिंग के दौरान स्पॉट इस गाड़ी की जानें खासियत

क्या नई Fronx में मिलेगा 35 KM माइलेज? टेस्टिंग के दौरान स्पॉट इस गाड़ी की जानें खासियत

Maruti Fronx Mileage: हाल ही में इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी इसके अपडेटेड वर्जन पर तेजी से काम कर रही है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 25 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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अगर आप आने वाले समय में नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Fronx का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है.

हाल ही में इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी इसके अपडेटेड वर्जन पर तेजी से काम कर रही है. हालांकि कार पूरी तरह से कैमोफ्लाज थी लेकिन कई ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई Fronx पहले से ज्यादा स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और मॉडर्न होगी. 

टेस्टिंग के दौरान आई सामने 

मौजूदा Maruti Fronx को साल 2023 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद से ही इसे ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. अब कंपनी इस SUV को और आकर्षक बनाने के लिए इसका मिड-लाइफ अपडेट तैयार कर रही है.

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में कार का फ्रंट और रियर हिस्सा पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे माना जा रहा है कि इसके फ्रंट ग्रिल, बंपर, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स के डिजाइन में बदलाव किए जा सकते हैं. इसके साथ ही नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं.

नई Fronx फेसलिफ्ट में सिर्फ बाहरी लुक ही नहीं बदलेगा, बल्कि केबिन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर क्वालिटी की इंटीरियर फिनिश, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड सीटें और कई नए कनेक्टेड कार फीचर्स दिए जा सकते हैं. इससे कार का इंटीरियर पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा.

गाड़ी की सेफ्टी और इंजन

सेफ्टी के मामले में भी नई Fronx पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे एडवांस फीचर्स दे सकती है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो Fronx अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस गाड़ियों में शामिल हो सकती है.

गाड़ी के इंजन में कार में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. लीक जानकारी के मुताबिक, गाड़ी में वही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 100bhp की पावर और 146Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ ही स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता रहेगा. 

इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि नई Fronx में 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाला सीरीज हाइब्रिड इंजन मिलेगा. हालांकि अभी यह तस्वीर साफ नहीं है कि ये वही इंजन होगा. कंपनी बाद में इसे लॉन्च कर सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 25 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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