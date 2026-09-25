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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Baleno खरीदने जा रहे हैं, जानें किस वैरिएंट में कौन सा फीचर

नई Baleno खरीदने जा रहे हैं, जानें किस वैरिएंट में कौन सा फीचर

अगर आप Maruti Suzuki Baleno खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो जानें इसके वेरिएंट Sigma, Delta, Zeta और Alpha के फीचर्स के बारे हैं और आपके लिए कौन सा वैरिएंट सही बेहतर होगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 06:48 PM (IST)
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अगर आप नई Maruti Suzuki Baleno खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं होता. Baleno को कंपनी अलग-अलग वैरिएंट में बेचती है और हर वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स अलग होते हैं. ऐसे में बजट के साथ यह देखना भी जरूरी है कि आपको किस मॉडल में कौन-सा फीचर मिलेगा.

Baleno एक प्रीमियम हैचबैक है और इसे आमतौर पर शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए पसंद किया जाता है. इसमें अच्छा स्पेस, कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स और सुविधाजनक टेक्नोलॉजी मिलती है. आइए जानते हैं Maruti Suzuki Baleno के अलग-अलग वैरिएंट की खासियत और फीचर्स.

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शुरुआती वैरिएंट है Sigma

यह Baleno का शुरुआती वैरिएंट है. इसकी कीमत बाकी मॉडल के मुकाबले कम होती है, इसलिए कम बजट में Baleno लेने वालों के लिए यह बेस मॉडल है. Sigma में मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. इसमें जरूरी सेफ्टी फीचर्स के साथ फ्रंट पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग और एयर कंडीशनिंग जैसी फिचर्स भी मिलते हैं. हालांकि इस मॉडल में ऊपर के वैरिएंट वाले कई प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आपको सिर्फ जरूरी फीचर्स वाली Baleno चाहिए, तो Sigma आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.

Delta वैरिएंट की खासियत

Delta वैरिएंट Sigma के मुकाबले ज्यादा फीचर्स के साथ आता है. इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई अतिरिक्त सुविधा वाले फीचर्स मिलते हैं. इस वैरिएंट में मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है. यह उन लोगों के लिए यह बेहतर हो सकता है जो शहर के ट्रैफिक में बार-बार क्लच और गियर बदलने से बचना चाहते हैं. Delta में मिलने वाले ज्यादा फीचर्स की वजह से इसकी कीमत बेस मॉडल से ज्यादा होती है.

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Zeta वैरिएंट है प्रिमियम

अगर आप Baleno में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम एक्सपिरियंस चाहते हैं तो Zeta वैरिएंट आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है. इसमें Delta के मुकाबले कई ज्यादा और आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. Zeta में बेहतर इंफोटेनमेंट और सुविधा से जुड़े फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फिचर्स भी मिलते हैं. इसमें क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं. इस वैरिएंट में इंटीरियर और फिचर्स बेस मॉडल के मुकाबले बेहतर हो जाता है. इसलिए जो लोग रोजाना कार चलाते हैं और ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं, उनके लिए यह वैरिएंट पर्फेक्ट है.

Alpha वैरिएंट है टॉप मॉडल

Alpha Baleno का टॉप वैरिएंट है. इसमें कंपनी की ओर से कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाते हैं. इसमें बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें LED लाइटिंग, अलॉय व्हील और कई अन्य प्रीमियम फिचर्स भी मिलते हैं. यानी अगर आप Baleno में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Alpha वैरिएंट सबसे ज्यादा सुविधाओं वाला मॉडल है.

कौन सा वैरिएंट चुनें?

Baleno का वैरिएंट चुनते समय अपनी जरूरत और बजट दोनों को देखना चाहिए. अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ जरूरी फीचर्स चाहिए तो Sigma के बारे में सोचा जा सकता है. अगर आप रोजाना शहर में कार चलाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फिचर्स चाहते हैं तो Delta आपके लिए बेहतर हो सकता है. वहीं ज्यादा आराम और फीचर्स चाहिए तो Zeta या Alpha पर जाना बेहतर होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
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