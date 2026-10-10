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एक चार्ज में 60 KM तक की Range, ये 5 Electric Cycles हैं खास
रोजमर्रा के सफर के लिए 5 इलेक्ट्रिक साइकिल के विकल्प देखें. इनकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज 60 KM से 85 KM तक है. कीमतें ₹39,999 से शुरू होती हैं
अगर आप ऑफिस जाने, बाजार से सामान लाने या रोजमर्रा के छोटे सफर के लिए किफायती विकल्प तलाश रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक साइकिल आपके काम आ सकती है. इसमें पैडल चलाने के साथ इलेक्ट्रिक मोटर की मदद भी मिलती है, जिससे साइकिल चलाना आसान हो सकता है. पेट्रोल की जरूरत नहीं होने के कारण इसका रोज का खर्च भी कम रह सकता है. भारतीय बाजार में अब कई कंपनियां अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल बेच रही हैं. कुछ मॉडल फोल्ड हो जाते हैं, जबकि कुछ में मोटे टायर और बेहतर सस्पेंशन मिलता है. इस गैलरी में हम 5 ऐसे मॉडल देखेंगे, जिनकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज एक चार्ज में 60 KM या उससे अधिक है. कीमत और रेंज खरीदने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें.
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Published at : 10 Oct 2026 01:14 PM (IST)
Tags :Electric Cycles
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