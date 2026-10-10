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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोएक चार्ज में 60 KM तक की Range, ये 5 Electric Cycles हैं खास

एक चार्ज में 60 KM तक की Range, ये 5 Electric Cycles हैं खास

रोजमर्रा के सफर के लिए 5 इलेक्ट्रिक साइकिल के विकल्प देखें. इनकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज 60 KM से 85 KM तक है. कीमतें ₹39,999 से शुरू होती हैं

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 10 Oct 2026 01:14 PM (IST)
रोजमर्रा के सफर के लिए 5 इलेक्ट्रिक साइकिल के विकल्प देखें. इनकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज 60 KM से 85 KM तक है. कीमतें ₹39,999 से शुरू होती हैं

अगर आप ऑफिस जाने, बाजार से सामान लाने या रोजमर्रा के छोटे सफर के लिए किफायती विकल्प तलाश रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक साइकिल आपके काम आ सकती है. इसमें पैडल चलाने के साथ इलेक्ट्रिक मोटर की मदद भी मिलती है, जिससे साइकिल चलाना आसान हो सकता है. पेट्रोल की जरूरत नहीं होने के कारण इसका रोज का खर्च भी कम रह सकता है. भारतीय बाजार में अब कई कंपनियां अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिक साइकिल बेच रही हैं. कुछ मॉडल फोल्ड हो जाते हैं, जबकि कुछ में मोटे टायर और बेहतर सस्पेंशन मिलता है. इस गैलरी में हम 5 ऐसे मॉडल देखेंगे, जिनकी कंपनी द्वारा बताई गई रेंज एक चार्ज में 60 KM या उससे अधिक है. कीमत और रेंज खरीदने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांचें.

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Nexzu Stormboy एक फैट-टायर इलेक्ट्रिक साइकिल है, जिसकी कीमत कंपनी की वेबसाइट पर ₹39,999 दिखाई गई है. कंपनी के मुताबिक, यह पैडल-असिस्ट मोड में एक चार्ज पर 60 KM तक चल सकती है. इसमें 250W की मोटर, 36V की 13Ah लिथियम-आयन बैटरी और 20-इंच के मोटे टायर मिलते हैं. इसमें फ्रंट सस्पेंशन और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं. यह मॉडल रोजमर्रा के सफर और हल्की एडवेंचर राइडिंग के लिए एक विकल्प हो सकता है.
Nexzu Stormboy एक फैट-टायर इलेक्ट्रिक साइकिल है, जिसकी कीमत कंपनी की वेबसाइट पर ₹39,999 दिखाई गई है. कंपनी के मुताबिक, यह पैडल-असिस्ट मोड में एक चार्ज पर 60 KM तक चल सकती है. इसमें 250W की मोटर, 36V की 13Ah लिथियम-आयन बैटरी और 20-इंच के मोटे टायर मिलते हैं. इसमें फ्रंट सस्पेंशन और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं. यह मॉडल रोजमर्रा के सफर और हल्की एडवेंचर राइडिंग के लिए एक विकल्प हो सकता है.
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EMotorad Ranger की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर ₹58,999 है. कंपनी इसके लिए पैडल-असिस्ट मोड में 75 KM तक और थ्रॉटल मोड में 60 KM तक की रेंज बताती है. इसमें 48V की 12.75Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर मिलती है. इसके 20-इंच के फैट टायर, फ्रंट सस्पेंशन और 7-स्पीड गियर इसे रोजमर्रा की राइडिंग के लिए एक अलग विकल्प बनाते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 5 से 7 घंटे लगते हैं.
EMotorad Ranger की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर ₹58,999 है. कंपनी इसके लिए पैडल-असिस्ट मोड में 75 KM तक और थ्रॉटल मोड में 60 KM तक की रेंज बताती है. इसमें 48V की 12.75Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर मिलती है. इसके 20-इंच के फैट टायर, फ्रंट सस्पेंशन और 7-स्पीड गियर इसे रोजमर्रा की राइडिंग के लिए एक अलग विकल्प बनाते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने में करीब 5 से 7 घंटे लगते हैं.
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EMotorad Doodle Pro की खासियत इसका फोल्डेबल डिजाइन और मोटे टायर हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹55,999 है. इसमें 36V की 12.75Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर मिलती है. कंपनी के मुताबिक, यह पैडल-असिस्ट मोड में 60 KM तक चल सकती है, जबकि थ्रॉटल मोड में इसकी बताई गई रेंज 45 KM तक है. इसमें 7-स्पीड गियर, फ्रंट सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं. फोल्ड होने वाला डिजाइन इसे घर में रखने या सीमित जगह में स्टोर करने के लिए उपयोगी बना सकता है.
EMotorad Doodle Pro की खासियत इसका फोल्डेबल डिजाइन और मोटे टायर हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹55,999 है. इसमें 36V की 12.75Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर मिलती है. कंपनी के मुताबिक, यह पैडल-असिस्ट मोड में 60 KM तक चल सकती है, जबकि थ्रॉटल मोड में इसकी बताई गई रेंज 45 KM तक है. इसमें 7-स्पीड गियर, फ्रंट सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं. फोल्ड होने वाला डिजाइन इसे घर में रखने या सीमित जगह में स्टोर करने के लिए उपयोगी बना सकता है.
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EMotorad Viper इस सूची में सबसे ज्यादा बताई गई रेंज वाले मॉडल्स में से एक है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹66,999 है. इसमें 48V की 15.6Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर दी गई है. कंपनी पैडल-असिस्ट मोड में 85 KM तक और थ्रॉटल मोड में 70 KM तक की रेंज का दावा करती है. इसमें फैट टायर, फ्रंट और रियर सस्पेंशन, 7-स्पीड गियर और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए विचार करने लायक विकल्प है, जो ज्यादा रेंज और अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं.
EMotorad Viper इस सूची में सबसे ज्यादा बताई गई रेंज वाले मॉडल्स में से एक है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹66,999 है. इसमें 48V की 15.6Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर दी गई है. कंपनी पैडल-असिस्ट मोड में 85 KM तक और थ्रॉटल मोड में 70 KM तक की रेंज का दावा करती है. इसमें फैट टायर, फ्रंट और रियर सस्पेंशन, 7-स्पीड गियर और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए विचार करने लायक विकल्प है, जो ज्यादा रेंज और अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं.
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Nexzu Stormrider उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें बड़े टायर वाली इलेक्ट्रिक साइकिल पसंद है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹46,999 है. इसमें 350W की मोटर और लिथियम-आयन बैटरी मिलती है. कंपनी एक चार्ज में 60 KM तक की रेंज का दावा करती है. इसके अलावा, इसमें फैट टायर, फ्रंट सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसे खरीदने से पहले बैटरी की वारंटी, चार्जिंग टाइम और अपने इलाके में सर्विस की उपलब्धता जरूर जांचें.
Nexzu Stormrider उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जिन्हें बड़े टायर वाली इलेक्ट्रिक साइकिल पसंद है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹46,999 है. इसमें 350W की मोटर और लिथियम-आयन बैटरी मिलती है. कंपनी एक चार्ज में 60 KM तक की रेंज का दावा करती है. इसके अलावा, इसमें फैट टायर, फ्रंट सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसे खरीदने से पहले बैटरी की वारंटी, चार्जिंग टाइम और अपने इलाके में सर्विस की उपलब्धता जरूर जांचें.
Published at : 10 Oct 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Electric Cycles

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