एक चार्ज में 60 KM तक की Range, ये 5 Electric Cycles हैं खास

EMotorad Viper इस सूची में सबसे ज्यादा बताई गई रेंज वाले मॉडल्स में से एक है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹66,999 है. इसमें 48V की 15.6Ah रिमूवेबल बैटरी और 250W की मोटर दी गई है. कंपनी पैडल-असिस्ट मोड में 85 KM तक और थ्रॉटल मोड में 70 KM तक की रेंज का दावा करती है. इसमें फैट टायर, फ्रंट और रियर सस्पेंशन, 7-स्पीड गियर और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए विचार करने लायक विकल्प है, जो ज्यादा रेंज और अतिरिक्त फीचर्स चाहते हैं.