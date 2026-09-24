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हिंदी न्यूज़ऑटोवापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?

वापस क्यों लौट रहा छोटी गाड़ियों का दौर, क्यों खत्म हो रहा सेडान कल्चर?

जहां लोगों की बीच SUV लोकप्रिय हो रही है, वहीं सेडान कल्चर अब खत्म होता दिखाई दे रहा है. जानें सेडान कल्चर खत्म होने और लोगों के बीच छोटी कार की पसंद बढ़ने की वजह.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Sep 2026 08:45 AM (IST)
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग ऐसे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, जो उनके लिए आरामदायक, आसान और बजट-फ्रेंडली हो. ऐसा ही एक ट्रेंड अभी लोगों के बीच देखा जा रहा है. लोगों के बीच SUV तो लोकप्रिय है ही लेकिन अब लोग सेडान खरीदने की बजाय पूरानी हैचबेक को पसंद कर रहे हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी कि क्यों अब सेडान कल्चर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.

बढ़ती कार कीमत है वजह

आज की महंगी दुनिया में अन्य चीजों के साथ-साथ कारों की कीमत भी बढ़ रही है. यही वजह है कि लोग मंहगी कार की बजाय बजट-फ्रेंडली कारों के विकल्प ढूंढ रहे हैं. ऐसे में उनके लिए छोटी कारें एक शानदार विकल्प बनकर उभर रही है. छोटी कारों की कीमत सेडान के मुकाबले कम होती है. वहीं केवल रोज ऑफिस आने-जाने के लिए लोग ज्यादा मंहगी कारें खरीदने से बच रहे हैं. क्योंकि मंहगी और बड़ी कारों का मेंटेनेंस खर्च भी ज्यादा होता है.

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पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम

वहीं पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं. मंहगी और बड़ी कार लेने के बाद उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल खर्च भी लगता है. वहीं बड़ी कारे बेहतर माइलेज के लिए ईंधन की खपत भी ज्यादा करती है. जिसकी वजह से लोग इन्हें खरीदने से बच रहे हैं.

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पार्किंग में समस्या

बड़े शहरों में कम जगह होने की वजह लोगों को बड़ी कारों को पार्क करने में समस्या होती है. वहीं कम जगह और सकड़े रास्तों में बड़ी कारों को ले जाने और मोड़ ने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस वजह से छोटी कारों को चलाना ज्यादा सुविधाजनक और आसान बन जाता है.

भारी ट्रैफिक भी है वजह

बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या अब बढ़ती जा रही है. यह भी एक कारण है, जिस वजह से लोग छोटी कारों को पसंद कर रहे हैं. इनका छोटा आकार होने की वजह से यह ट्रैफिक जैसी स्थिती में भी आसानी से निकल जाती है. इन्हें कम जगह में चलाया जा सकता है और इनसे ट्रैफिक जैसी समस्या भी कम हो जाती है. हालांकि यह कहना बिलकुल सही नहीं होगा कि अब सेडान का अंत हो रहा है. क्योंकि कारों की बिक्री हमेशा बाजार और लोगों की मांग पर निर्भर करती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Sep 2026 08:45 AM (IST)
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