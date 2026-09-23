जानें Mahindra Thar OG के हर वेरिएंट के फिचर्स, क्या है खास

महिंद्र ने 22 सितंबर को अपनी लोकप्रिय 3 डोर SUV Thar को नए OG नाम के साथ अपडेट किया है. कंपनी ने इसके डिजाइन और फीचर्स में कुछ बदलाव किए हैं. नई Thar OG को तीन वेरिएंट AXT, LXT और ZXT में लॉन्च किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये तक जाती है. ऐसे में जानिए किस वेरिएंट में है क्या खासियत.

AXT सबसे बेस वेरिएंट

AXT थार OG का शुरुआती वेरिएंट है. यह मॉडल उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो कम बजट में थार के भारी-भरकम अनुभव को महसूस करना चाहते हैं. इसमें आपको 16-इंच स्टील व्हील, हैलोजन हेडलैंप और LED टेललैंप जैसे फिचर्स मिलते हैं. इसमें व्हील आर्च क्लैडिंग और स्टील साइड स्टेप भी दिए गए हैं. इसके केबिन में विनाइल सीट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 50:50 स्प्लिट रियर सीट और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं. जो कि कस्टमर के कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं.

कस्टमर करवा सकता है मॉडिफाई

हालांकि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है. AXT में पुश-बटन स्टार्ट, पावर विंडो, पैसिव कीलेस एंट्री और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के हिसाब से भी यह कार शानदार है, इसमें दो एयरबैग, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं. वहीं इसको कस्टमर अपने अनुसार बाद में मॉडिफाई भी करवा सकता है.

LXT में बढ़ जाते हैं फीचर्स

LXT मिड-स्पेक वेरिएंट है और इसमें AXT की तुलना में कई महत्वपूर्ण सुविधाएं अधिक मिलती हैं. इसे आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों के साथ शहर में आसानी से चला सकते हैं. इसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील, सिल्वर बंपर एक्सेंट और मोल्डेड साइड स्टेप मिलता है. साथ ही अंदर फैब्रिक सीट, कलर MID और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नई Thar OG खरीदने के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

बेहतर ड्राइविंग और आधुनिक फिचर्स

एंड्रॉइड ऑटो तो वायरलेस (Wireless) काम करता है, परंतु एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) के लिए वायर्ड (Wired) कनेक्शन की ही जरूरत होती है. 4WD मॉडल में सेंड, स्नो और मड जैसे टेरेन मोड दिए गए हैं.

ZXT में सबसे ज्यादा फीचर्स

ZXT थार का सबसे टॉप और प्रिमियम वेरिएंट है. इसमें 19-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील के साथ LED हेडलैंप, LED DRLs और LED फॉग लैंप मिलते हैं. फॉग लैंप में कॉर्नरिंग लैंप का फीचर भी दिया गया है. इस वेरिएंट के केबिन को भी लग्जरी फिल दी गई है. इसमें लेदरेट सीट, लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और कलर MID मिलता है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रोइड ऑटो, वायर्ड ऐपल कार प्ले और 6-स्पीकर सिस्टम भी मौजूद है. इसके अलावा वायरलेस फोन चार्जर भी मिलता है. सेफ्टी के मामले में ZXT में 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर तथा रियर पार्किंग कैमरा मिलता है.

यह भी पढ़ें: Thar OG या Roxx, पैसा लगाने से पहले जानें कौन आपके लिए बेस्ट?