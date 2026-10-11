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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटीम इंडिया को मिल गया अगला वीरेंदर सहवाग, दिग्गज ने खुद बताया नाम

टीम इंडिया को मिल गया अगला वीरेंदर सहवाग, दिग्गज ने खुद बताया नाम

वीरेंद्र सहवाग ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है. सहवाग के मुताबिक, वैभव की पहली गेंद से गेंदबाजों पर हमला करने की सोच काफी हद तक उनके जैसी है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Oct 2026 12:24 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं, जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं. वीरेंद्र सहवाग भी अपने करियर में इसी अंदाज के लिए मशहूर रहे. अब युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में सहवाग को भी अपनी झलक दिखाई दे रही है. वैभव की पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलने की सोच ने पूर्व भारतीय ओपनर को प्रभावित किया है. सहवाग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि दोनों की सोच काफी हद तक एक जैसी है.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 10 अक्टूबर को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक कार्यक्रम में वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वैभव इस समय अपने शानदार दौर में हैं और उनकी सोच कुछ हद तक सहवाग जैसी है. वो पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर हमला करना चाहते हैं.

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सहवाग ने ये भी कहा कि अब देखना होगा कि वैभव को भारतीय टीम के लिए खेलने के कितने मौके मिलते हैं और वो कितने मुकाबलों में खेल पाते हैं. उनके बयान से साफ है कि वो इस युवा बल्लेबाज की ताबड़तोड़ शैली से प्रभावित हैं.

उम्र नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए अहम

सहवाग ने खिलाड़ियों के चुनने को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका मानना है कि टूर्नामेंट में उम्र की सीमा जरूरी होती है, लेकिन आईपीएल और भारतीय टीम में खेलने के बाद प्रदर्शन को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए.

उन्होंने विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ 38 से 40 साल के कोहली खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ 15 साल के वैभव भी मैदान पर उतर रहे हैं. ऐसे में खिलाड़ी की उम्र से ज्यादा उसका प्रदर्शन मायने रखता है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. टीम ने पारी की शुरुआत के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को चुना. इस वजह से वैभव को अपने अगले मौके का इंतजार करना पड़ा. लेकिन, टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें आगे भी अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना होगा.

वैभव ने कम उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाई है. अब देखना होगा कि भारतीय टीम में उन्हें नियमित मौके कब मिलते हैं और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने खेल को किस तरह आगे बढ़ाते हैं.

यह भी पढ़ें: स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुने 21वीं सदी के टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज, विराट कोहली सबसे नीचे

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Virender Sehwag TEAM INDIA Vaibhav Suryavanshi
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