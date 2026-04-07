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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti की Dzire बनी मार्च 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, Nexon को छोड़ा पीछे, जानें फीचर्स

Maruti की Dzire बनी मार्च 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, Nexon को छोड़ा पीछे, जानें फीचर्स

Maruti Suzuki Dzire मार्च 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. इसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. आइए इसके फीचर्स और माइलेज पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Apr 2026 05:48 PM (IST)
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भारत में पिछले कुछ सालों में SUV गाड़ियों का चलन काफी बढ़ गया है और लोग ज्यादा SUV खरीदना पसंद कर रहे हैं. Tata Nexon इस साल की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई थी, लेकिन मार्च 2026 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. मार्च के महीने में Maruti Suzuki Dzire ने Nexon और बाकी सभी SUV को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल कर लिया. यह इसलिए भी खास है क्योंकि आज के समय में जहां SUV का दबदबा है, वहां एक सेडान का नंबर-1 बनना थोड़ा चौंकाने वाला है.

क्यों लोगों की पसंद बनी हुई है Dzire?

Dzire की पॉपुलेरिटी के पीछे कई मजबूत कारण हैं, जो इसे हर वर्ग के लोगों के लिए एक भरोसेमंद कार बनाते हैं. इसका फोर्थ-जेनरेशन मॉडल 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसमें डिजाइन और सेफ्टी दोनों में बड़े सुधार किए गए हैं. ये कार देखने में मॉडर्न है और सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत है. इसे Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसके अलावा, Dzire सालों से भारतीय परिवारों की पसंदीदा रही है. इसका Tour S वेरिएंट टैक्सी के रूप में भी काफी इस्तेमाल होता है. माइलेज भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 24.79 kmpl, पेट्रोल ऑटोमैटिक 25.71 kmpl और CNG वेरिएंट 33.73 km/kg तक का माइलेज देता है.

Maruti Suzuki Dzire के फीचर्स और टेक्नोलॉजी

नई Dzire में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न और आरामदायक बनाते हैं. इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. इससे ड्राइविंग के दौरान कनेक्टिविटी आसान हो जाती है. इसके अलावा, कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये सभी फीचर्स मिलकर ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं.

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Published at : 07 Apr 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
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