वैभव सूर्यवंशी को इनाम में मिला टाटा सिएरा का कौन-सा मॉडल? जानें कीमत से लेकर A to Z फीचर्स

आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसी शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का पुरस्कार दिया गया. इस अवॉर्ड के साथ वैभव सूर्यवंशी को एक खास इनाम भी दिया गया.

वैभव को टाटा मोटर्स की ओर से पेश की गई टाटा सिएरा SUV गिफ्ट के तौर पर दी गई है. हालांकि यह साफ नहीं है कि वैभव को टाटा सिएरा का कौन-सा वेरिएंट मिला है, लेकिन कंपनी की तरफ से सभी वेरिएंट्स में शानदार फीचर्स और पावर मिलती है. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

जिस टाटा सिएरा SUV को वैभव को इनाम में दिया गया है, वह कंपनी की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है. इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है. सिएरा को सेफ्टी और आराम दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह 5-सीटर SUV कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मिलती है. इसमें सभी यात्रियों के लिए 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ADAS लेवल-2, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स ड्राइविंग को न सिर्फ सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि चलाने में आसान और कम्फर्टेबल भी हैं.

गाड़ी में बॉस मोड दिया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्री अधिक आरामदायक सफर का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा सीट वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट और वॉक-इन फीचर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. खास बात यह है कि पीछे की सीटों को जरूरत के अनुसार और पीछे की तरफ सरकाया जा सकता है, जिससे लेगरूम बढ़ जाता है और लंबी यात्रा के दौरान ज्यादा आराम मिलता है.

Tata Sierra की इंजन पावर

पावरट्रेन की बात करें तो टाटा सिएरा को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है. पेट्रोल वेरिएंट में ग्राहकों को दो इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग का फील देता है.

इसके अलावा दूसरा पेट्रोल विकल्प 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का है. यह इंजन 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCA (ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

टाटा सिएरा में 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है. यह इंजन 118 PS की पावर देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह 260 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ इसका टॉर्क बढ़कर 280 Nm तक पहुंच जाता है.

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