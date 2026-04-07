ये हैं देश की किफायती लग्जरी कारें, लिस्ट में Audi A4 से लेकर Mini Cooper तक के नाम शामिल

आज के समय में लग्ज़री कार खरीदना सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि कार कंपनियां अब ऐसी गाड़ियां बना रही हैं, जो कम बजट में भी प्रीमियम फील देती हैं. इन गाड़ियों को एंट्री-लेवल लग्जरी कार कहा जाता है, जिनकी कीमत आमतौर पर 40 से 50 लाख रुपये से शुरू होती है. इन कारों में शानदार डिजाइन के साथ आरामदायक इंटीरियर, एडवांस फीचर्स और बेहतर सेफ्टी मिलती है.

भारत में कई बड़ी कंपनियां जैसे BMW, Audi और Volvo ऐसी ही किफायती लग्जरी कारें पेश करती हैं. उदाहरण के तौर पर BMW 2 Series, Mini Cooper और Audi A4 जैसी कारें इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं. ये कारें न सिर्फ स्टाइलिश होती हैं, बल्कि इनमें दमदार इंजन, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और हाई-टेक फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है.

Audi A4

पहली कार Audi A4 है, जो लग्जरी किफायती सेडान में से एक है. इस गाड़ी की कीमत 46.88 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 188 बीएचपी की मैक्सिमम पावर प्रॉड्यूस करता है और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

BMW 2 Series Gran Coupe

दूसरी कार BMW 2 Series Gran Coupe है. इस गाड़ी की कीमत 45.80 लाख रुपये रखी गई है. इसमें 1.5 लीटर थ्री-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. ये इंजन 156 bhp की मैक्सिमम पावर और 230 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है.

Mini Cooper S

अगली लग्जरी कार Mini Cooper S है, जिसकी कीमत 44.45 लाख रुपये रखी गई है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 201 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

Audi Q3

लिस्ट में अगला नाम Audi Q3 का है. इस गाड़ी की कीमत 43.67 लाख रुपये है. यह गाड़ी प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह गाड़ी 187 bhp की पावर जनरेट करती है और 320 Nm का टॉर्क देती है.

Volvo EX30

अगली गाड़ी Volvo EX30 है, जिसकी कीमत 41 लाख रुपये है. हाईटेक फीचर्स के साथ आने वाली इस लग्जरी कार में 68 kWh बैटरी पैक मिलता है.

इन गाड़ियों में लेदर सीट्स, बड़ी टचस्क्रीन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, एंबियंट लाइटिंग और कई सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग और स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल होते हैं. इसलिए ये कारें उन लोगों के लिए सही ऑप्शन हैं जो पहली बार लग्ज़री सेगमेंट में कदम रखना चाहते हैं.

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