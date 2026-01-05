इंतजार खत्म! आज लॉन्च होगी Mahindra XUV 7XO, मिलेंगे कई एडवांस फीचर्स, जानें राइवल्स

महिंद्रा आज यानी 5 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में अपनी नई प्रीमियम SUV Mahindra XUV 7XO लॉन्च करने जा रही है. महिंद्रा पहले से ही अपनी मजबूत और भरोसेमंद SUVs के लिए जानी जाती है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई टीजर जारी किए हैं, जिनसे इसके फीचर्स और लुक की काफी जानकारी सामने आ चुकी है. ये SUV सीधे तौर पर मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला करेगी. हालांकि कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Mahindra XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू होकर 26 लाख रुपये तक जा सकती है.

अंदर से कैसा होगा XUV 7XO का केबिन?

Mahindra XUV 7XO का केबिन XUV700 से ज्यादा प्रीमियम होने की उम्मीद है. इसमें साफ और मॉडर्न डैशबोर्ड दिया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है. इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ऊंचे वेरिएंट में एक Extra स्क्रीन दी जाएगी. ये सेटअप ड्राइविंग को आसान और मजेदार बनाएगा.

फीचर्स जो बनाते हैं इसे खास

XUV 7XO में 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा. इसके साथ डिजिटल मीटर, सह-चालक के लिए स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी जाएगी. ड्राइवर और सह-चालक सीटें इलेक्ट्रिक होंगी और उनमें मेमोरी फंक्शन भी मिलेगा. इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग और 16 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी दिया जाएगा. पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छा आराम और BYOD फीचर मिलेगा.

डिजाइन, कीमत और मुकाबला

Mahindra XUV 7XO का डिजाइन काफी बोल्ड रखा गया है. सामने नया ग्रिल, स्लीक LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और फॉग लैंप दिए गए हैं. इसका लुक महिंद्रा की नई SUVs से मिलता-जुलता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है. यह SUV टाटा सफारी, स्कॉर्पियो एन, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर को टक्कर देगी.

