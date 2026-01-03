किआ इंडिया ने अपनी दूसरी पीढ़ी की बिल्कुल नई सेल्टोस पेश कर दी है. इसके तुरंत बाद टाटा मोटर्स ने नई सिएरा का ग्लोबल प्रीमियर किया, जिससे मिड-साइज SUV सेगमेंट में हलचल मच गई है. नई किआ सेल्टोस भारत में 2 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी और इसका सीधा मुकाबला टाटा सिएरा से माना जा रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है.

साइज और बूट स्पेस में कौन आगे?

नई किआ सेल्टोस पहले से बड़ी हो गई है. इसका व्हीलबेस अब 2690mm है और बूट स्पेस 447 लीटर का है. वहीं टाटा सिएरा लंबाई में थोड़ी छोटी है, लेकिन चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस में सेल्टोस से आगे है. सिएरा का व्हीलबेस 2730mm है और बूट स्पेस 622 लीटर का, जो फैमिली यूज के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

डिजाइन में दोनों का अलग अंदाज

नई सेल्टोस का लुक ज्यादा शार्प और मॉडर्न है, जिसमें किआ की बड़ी SUV टेलुराइड की झलक दिखती है. इसमें नई ग्रिल, LED लाइट्स और 18-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं. दूसरी तरफ टाटा सिएरा का डिजाइन ज्यादा बोल्ड और दमदार है. ऊंचा बोनट, 19-इंच अलॉय व्हील और कनेक्टेड LED लाइट्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाती हैं. डिजाइन के मामले में दोनों SUV अट्रैक्टिव हैं, यह पूरी तरह पसंद पर निर्भर करता है.

इंटीरियर और फीचर्स में सिएरा आगे

नई किआ सेल्टोस फीचर्स के मामले में काफी मजबूत है. इसमें बड़ी स्क्रीन, बोस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन टाटा सिएरा यहां एक कदम आगे निकल जाती है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, JBL साउंड सिस्टम, HUD, एयर प्यूरीफायर और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा फ्यूचर रेडी बनाते हैं.

इंजन ऑप्शन में क्या फर्क?

दोनों SUV में पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं. नई सेल्टोस का टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा पावरफुल है, जबकि सिएरा का TGDi पेट्रोल इंजन भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है. रोजाना ड्राइव के लिए दोनों ही अच्छी हैं.अगर आप ज्यादा फीचर्स, बड़ा केबिन और प्रीमियम फील चाहते हैं, तो टाटा सिएरा बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं स्टाइल, ब्रांड और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नई किआ सेल्टोस भी मजबूत दावेदार है.

