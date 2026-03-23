नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Scorpio N और Thar, जानिए पहले से कितनी बदल जाएंगी?

महिंद्रा अपनी दो बहुत पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो-N और Thar को एक नए अवतार यानी फेसलिफ्ट मॉडल में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि इन गाड़ियों के लुक और फीचर्स में बदलाव किया जाएगा ताकि ये पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लगे. आइए जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या नए बदलाव मिल सकते हैं.

सबसे पहले स्कॉर्पियो-N के नए मॉडल की बात करें तो इसमें बाहरी डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जैसे गाड़ी में नई ग्रिल, बदले हुए बंपर, नए हेडलैंप और टेललैंप दिए जा सकते हैं. इसके अलावा गाड़ी के केबिन में भी कई बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर फिनिश मिल सकती है. इससे आपकी गाड़ी ज्यादा प्रीमियम लगेगी. हालांकि, इसके इंजन में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

कैसे होंगे थार के फीचर्स?

Mahindra Thar की बात करें तो यह गाड़ी खासकर ऑफ-रोडिंग पसंद करने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. इसके नए अवतार में एक्सटीरियर लुक काफी बदला हुआ दिख सकता है. इसमें नई LED हेडलाइट्स, नया फ्रंट डिजाइन और अलग स्टाइल की ग्रिल मिल सकती है. इसका लुक पहले से ज्यादा मजबूत और स्टाइलिश बनाया जाएगा, जिससे यह और आकर्षक लगे.

थार के अंदर भी कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. जैसे पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं. इससे गाड़ी चलाना और भी आरामदायक हो जाएगा. इसके साथ ही गाड़ी का इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाया जाएगा.

कैसा होगा पावरट्रेन?

जहां तक इंजन की बात है, दोनों गाड़ियों में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. यानी इनके इंजन और परफॉर्मेंस लगभग पहले जैसे ही रहेंगे लेकिन फीचर्स और डिजाइन के मामले में ये काफी अपग्रेडेड होंगी.महिंद्रा इन दोनों SUVs को नए लुक और आधुनिक फीचर्स के साथ पेश करने जा रही है. इससे ग्राहकों को ज्यादा स्टाइल, आराम और टेक्नोलॉजी मिलेगी, जबकि इनकी पावर और ऑफ-रोडिंग क्षमता पहले जैसी ही बनी रहेगी. आने वाले समय में ये दोनों गाड़ियां बाजार में और ज्यादा लोकप्रिय हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें:-

आपकी कार रिकॉर्ड तो नहीं कर रही आपकी प्राइवेसी, बेचने से पहले जरूर कर लें ये काम