हेडन-रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें

CSK Reunite: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 से पहले ROAR 2026 इवेंट का आयोजन किया, जिसमें ड्वेन ब्रावो, मैथ्यू हेडन और सुरेश रैना जैसे कई दिग्गज नजर आए.
CSK Reunite, IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का रियूनियन इवेंट हुआ. इस इवेंट का नाम ROAR 2026 रखा गया. इवेंट में मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना माइक हसी, मुरली मुथैयाधरन, पार्टिव पटेल, मुरली विजय, एस बद्रीनाथ और डीजे ब्रावो जैसे कई दिग्गज मैदान पर खेलते हुए नजर आए. इन दिग्गजों के साथ एमएस धोनी विकेट के पीछे मस्ती करते दिखाई दिए.
धोनी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित
इवेंट में माही ने कई पूर्व दिग्गजों को सम्मानित किया. इसके अलावा थाला ने टीम के युवा और मौजूदा खिलाड़ियों को भी सम्मानि किया, जिसमें संजू सैमसन, अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता आयुष म्हात्रे, टी20 वर्ल्ड कप विजेता शिवम दुबे शामिल रहे. इवेंट में जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे, फैंस में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, जिसके वीडियो भी शेयर किया गया.
गायकवाड़ की गेंद पर माइक हसी का जोरदार शॉट
इवेंट का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें माइक हसी मैदान पर बल्ला लेकर उतरते हुए नजर आए. हसी ने गायकवाड़ की गेंद पर कवर्स की दिशा में जोरदार छक्का लगाया. फिर गायकवाड़ की दूसरी गेंद पर हसी ने लेग साइड पर छक्का जड़ा.
पांच ट्रॉफी के साथ आए खिलाड़ी
चेन्नई की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी पांच ट्रॉफी के साथ नजर आए. बताते चलें कि चेन्नई ने अब तक पांच ट्रॉफी जीती हैं.
ए. आर. रहमान ने किया परफॉर्म
इवेंट में दिग्गज सिंगर ए. आर. रहमान ने अपने परफॉर्मेंस से चार चांद लगाए. फैंस के लिए यह एक यादगार इवेंट बन गया. इस इवेंट में फैंस भरपूर एंजॉय करते हुए दिखाई दिए.
