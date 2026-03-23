हेडन-रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मैथ्यू हेडन-सुरेश रैना से डीजे ब्रावो तक, IPL 2026 से पहले मैदान पर नजर आए CSK के दिग्गज; देखें वीडियो

CSK Reunite: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2026 से पहले ROAR 2026 इवेंट का आयोजन किया, जिसमें ड्वेन ब्रावो, मैथ्यू हेडन और सुरेश रैना जैसे कई दिग्गज नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Mar 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

CSK Reunite, IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का रियूनियन इवेंट हुआ. इस इवेंट का नाम ROAR 2026 रखा गया. इवेंट में मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना माइक हसी, मुरली मुथैयाधरन, पार्टिव पटेल, मुरली विजय, एस बद्रीनाथ और डीजे ब्रावो जैसे कई दिग्गज मैदान पर खेलते हुए नजर आए. इन दिग्गजों के साथ एमएस धोनी विकेट के पीछे मस्ती करते दिखाई दिए. 

धोनी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित 

इवेंट में माही ने कई पूर्व दिग्गजों को सम्मानित किया. इसके अलावा थाला ने टीम के युवा और मौजूदा खिलाड़ियों को भी सम्मानि किया, जिसमें संजू सैमसन, अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता आयुष म्हात्रे, टी20 वर्ल्ड कप विजेता शिवम दुबे शामिल रहे. इवेंट में जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे, फैंस में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, जिसके वीडियो भी शेयर किया गया. 

गायकवाड़ की गेंद पर माइक हसी का जोरदार शॉट 

इवेंट का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें माइक हसी मैदान पर बल्ला लेकर उतरते हुए नजर आए. हसी ने गायकवाड़ की गेंद पर कवर्स की दिशा में जोरदार छक्का लगाया. फिर गायकवाड़ की दूसरी गेंद पर हसी ने लेग साइड पर छक्का जड़ा. 

पांच ट्रॉफी के साथ आए खिलाड़ी

चेन्नई की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी पांच ट्रॉफी के साथ नजर आए. बताते चलें कि चेन्नई ने अब तक पांच ट्रॉफी जीती हैं. 

ए. आर. रहमान ने किया परफॉर्म

इवेंट में दिग्गज सिंगर ए. आर. रहमान ने अपने परफॉर्मेंस से चार चांद लगाए. फैंस के लिए यह एक यादगार इवेंट बन गया. इस इवेंट में फैंस भरपूर एंजॉय करते हुए दिखाई दिए.  

 

यह भी पढ़ें: क्या आईपीएल 2026 के बाद रिटायर हो रहे महेंद्र सिंह धोनी, चेपॉक में जैसे मारी एंट्री, फूट-फूटकर रोने लगे फैंस

Published at : 23 Mar 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL 2026 News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Advertisement

Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Embed widget