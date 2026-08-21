6 कैप्टन सीट के साथ महिंद्रा ने लॉन्च की ये धांसू कार, यहां जानिए कीमत

Mahindra XEV 9S 6 Seater: अगर आप भी नई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होगी तब ही आप गाड़ी लेंगे. तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है जब आप गाड़ी खरीद सकते हैं. बता दें कि महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार XEV 9S का एक नया वर्जन लॉन्च किया है. इस नई कार में 6 सीट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पीछे की सीटें कैप्टन सीट स्टाइल में हैं. यानी अब यह कार 7 सीटर के साथ-साथ 6 सीटर में भी मिलेगी. कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि जो लोग ज्यादा आराम और प्रीमियम फील चाहते हैं, उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिल सके. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि इसकी कीमत क्या है और क्या खासियत है.

क्या है नई 6 सीटर XEV 9S की खासियत

अभी तक महिंद्रा XEV 9S सिर्फ 7 सीटर के रूप में मिलती थी, जिसमें बीच वाली सीट बेंच टाइप होती थी. अब कंपनी ने इसमें 6 सीटर लेआउट जोड़ा है. इस नए लेआउट में दूसरी रो में दो अलग-अलग कैप्टन सीटें दी गई हैं, न कि एक बेंच सीट. इन सीटों में अलग आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं, जिससे बीच में बैठने वाले दोनों लोगों को ज्यादा आराम मिलेगा. यह लेआउट खासकर उन परिवारों के लिए अच्छा है जो लंबी दूरी की यात्रा आराम से करना चाहते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह 6 सीटर ऑप्शन कार को और भी प्रीमियम बनाता है और उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो जगह से ज्यादा आराम को तवज्जो देते हैं.

यह 6 सीटर कैप्टन सीट वाला ऑप्शन सभी वेरिएंट में नहीं मिलेगा. कंपनी ने इसे Pack Two Above, Pack Three और Pack Three Above जैसे तीन वेरिएंट में उपलब्ध कराया है. सबसे बेसिक वेरिएंट Pack One Above में यह ऑप्शन नहीं मिलेगा. बता दें कि महिंद्रा XEV 9S को पहली बार नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था और तब से यह महिंद्रा के इलेक्ट्रिक कार पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है. पिछले महीने ही इस कार की 4,131 यूनिट बिकी थीं, जिससे पता चलता है कि ग्राहकों के बीच इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है.

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कीमत कितनी है और मुकाबला किससे?

अब बात करें इसके दाम की तो महिंद्रा XEV 9S की शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. नए 6 सीटर कैप्टन सीट वर्जन की कीमत 25.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. खास बात यह है कि 6 सीटर ऑप्शन की कीमत उसी वेरिएंट के 7 सीटर वर्जन से सिर्फ 25,000 रुपये ज्यादा है. यानी थोड़े से ज्यादा पैसे में ग्राहकों को कैप्टन सीट जैसा प्रीमियम फीचर मिल जाता है. बता दें कि इस कीमत में 11.2 kW एसी चार्जर की कीमत शामिल नहीं है, वह अलग से जुड़ेगी.

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