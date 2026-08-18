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हिंदी न्यूज़ऑटोActiva को टक्कर देंगे Yamaha के नए स्कूटर, धांसू फीचर्स और कीमत भी कम

Activa को टक्कर देंगे Yamaha के नए स्कूटर, धांसू फीचर्स और कीमत भी कम

Yamaha Scooter Launch: यामाहा ने अपने 125cc हाइब्रिड स्कूटर फैसिनो और रेजीड के 2026 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं. नए कलर ऑप्शन, टीएफटी डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे धांसू फीचर्स के बारें में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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Yamaha Scooter Launch: हमारे देश में बाइक से ज्यादा अब स्कूटर की डिमांड बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब कंपनियां भी स्कूटर पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हैं. इस बीच होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया यामाहा मोटर ने अपने दो सबसे लोकप्रिय हाइब्रिड स्कूटरों फैसिनो 125 और रेजीड 125 के 2026 अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिए हैं.

आपको बता दें कि, कंपनी ने इन दोनों स्कूटरों को खास तौर पर युवा और टेक पसंद ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. नए मॉडल्स में न केवल नए और बेहद आकर्षक कलर्स शामिल किए गए हैं बल्कि इनमें नया टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. 78,980 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आए ये स्कूटर बजट में प्रीमियम लुक, एडवांस फीचर्स और हाइब्रिड माइलेज का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि यामाहा के इन नए स्कूटरों में ग्राहकों के लिए क्या-क्या खास दिया गया है.

रंग-बिरंगे अवतार में दिखेंगे फैसिनो और रेजीड

आपको बता दें कि, यामाहा ने अपने दोनों स्कूटरों की विजुअल अपील को बढ़ाने के लिए नए कलर ऑप्शन और स्पोर्टी ग्राफिक्स जोड़े हैं. 2026 यामाहा फैसिनो के ड्रम वेरिएंट को येलो कॉकटेल में पेश किया गया है. जबकि इसके डिस्क वेरिएंट में मैटेलिक लाइट ग्रीन, कूल ब्लू मैटेलिक और मैट ब्लैक जैसे शेड्स मिलते हैं.

वहीं, फैसिनो के टॉप वेरिएंट को एक्सक्लूसिव मैटेलिक ऑरेंजिश ग्रे रंग में उतारा गया है. दूसरी तरफ स्पोर्टी लुक वाले 2026 रेजीड 125 के डिस्क मॉडल में मैटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस फ्लुओ वर्मिलियन कलर दिए गए हैं जबकि इसके स्ट्रीट रैली मॉडल में मैट टाइटन और मैट ब्लैक जैसे धांसू रेसिंग शेड्स मिलते हैं.


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मिलेगा TFT डिस्प्ले

वहीं, तकनीक के मामले में यामाहा ने इस बार बड़ा अपग्रेड किया है. 2026 यामाहा फैसिनो S और रेजीड स्ट्रीट रैली TFT वेरिएंट में पहली बार नया कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस नए डिस्प्ले में राइडर्स को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/मैसेज अलर्ट जैसे हाइटेक फीचर्स मिलेंगे.

जबकि इसके अलावा इसमें आंसर बैक फंक्शन भी दिया गया है जिसकी मदद से भीड़भाड़ वाली पार्किंग में अपनी गाड़ी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है. इस सेगमेंट में टीएफटी स्क्रीन की एंट्री ने यामाहा को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले काफी आगे खड़ा कर दिया है.

हाइब्रिड इंजन के साथ हल्का वजन

बात करें अगर इंजन और मैकेनिकल के परफॉर्मेंस की तो दोनों स्कूटरों में 125cc का एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन 8 bhp की पावर और 10.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. स्कूटरों में यामाहा की पेटेंटेड स्मार्ट मोटर जनरेटर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एंहेंस्ड पावर असिस्ट दिया गया है.

जो एक्सीलरेशन के समय एक्स्ट्रा टॉर्क देता है और ईंधन की खपत को काफी कम कर देता है. 100 किलोग्राम से भी कम कर्ब वेट होने की वजह से इन्हें शहर के भारी ट्रैफिक में चलाना बेहद आसान और हल्का महसूस होता है. वहीं, यह इंजन नए E20 फ्यूल नियमों के पूरी तरह अनुकूल है.

मिलेंगे शानदार फीचर्स

आपको बता दें कि, सुविधा के लिहाज से दोनों स्कूटरों में 21 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज, साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, इंजन स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. अब बात करें अगर कीमतों तो 2026 यामाहा फैसिनो 125 के ड्रम वेरिएंट की कीमत 78,980 रुपये, डिस्क वेरिएंट की 91,070 रुपये और टीएफटी वाले S वेरिएंट की कीमत 99,030 रुपये रखी गई है.


Activa को टक्कर देंगे Yamaha के नए स्कूटर, धांसू फीचर्स और कीमत भी कम

वहीं रेजीड 125 के बेस ड्रम वेरिएंट की कीमत 79,880 रुपये, डिस्क की 87,680 रुपये और टीएफटी वाले टॉप स्ट्रीट रैली मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 1,00,440 रुपये तय की गई है. कम कीमत में धाकड़ फीचर्स वाले ये स्कूटर भारतीय फैमिली और युवाओं दोनों की पहली पसंद बन सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Aug 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
2026 Yamaha Fascino 125 Hybrid Price Yamaha RayZR 125 TFT Display Yamaha 125cc Scooter Launch Fascino S Navigation Feature
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