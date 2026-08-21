लिजेंडर खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए मासिक सैलरी? जानें EMI का हिसाब-किताब

Toyota Fortuner Legender: ऑटो इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जो अपनी शानदार लुक, माइलेज और लग्जरी के लिए मशहूर है. उन्हीं में से एक है टोयोटा फॉर्च्यूनर लिजेंडर SUV जो अपनी दमदार लुक, मजबूत बनावट और शानदार रोड प्रजेंस की वजह से यह कार लग्जरी SUV खरीदने वालों की पहली पसंद बनी हुई है. लेकिन इतनी शानदार कार को देखकर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि इस गाड़ी की असली कीमत कितनी है और अगर आप इसको लोन पर खरीदते हैं तो हर महीने कितनी EMI देनी होगी. इसके लिए जरूरी है कि आपको ये बात पता हो कि आपको ये गाड़ी खरीदने के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

लिजेंडर की कीमत कितनी है?

टोयोटा फॉर्च्यूनर लिजेंडर की एक्स-शोरूम कीमत 42.92 लाख रुपये से शुरू होकर 48.29 लाख रुपये तक जाती है. यह कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होती है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 51.89 लाख रुपये से लेकर 58.20 लाख रुपये तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें RTO चार्ज, इंश्योरेंस और बाकी टैक्स भी जुड़ जाते हैं. यह कार 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और इसमें 4x2 के साथ-साथ 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिलता है. यही वजह है कि इसकी कीमत रेगुलर फॉर्च्यूनर से थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

अगर आप यह कार लोन पर खरीदते हैं तो EMI का हिसाब समझना जरूरी है. मौजूदा जानकारी के मुताबिक, अगर आप बेस वेरिएंट के लिए करीब 46.71 लाख रुपये का लोन लेते हैं और 5.19 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो 9.8% ब्याज दर पर 5 साल (60 महीने) की अवधि में आपकी EMI करीब 98,774 रुपये प्रति महीना बनती है. ध्यान रहे कि यह EMI ब्याज दर, लोन की अवधि और डाउन पेमेंट के हिसाब से घट-बढ़ सकती है. अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं या लोन की अवधि बढ़ाते हैं, तो हर महीने की EMI कम हो सकती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ सकता है. इसलिए लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए.

कितनी होनी चाहिए मासिक सैलरी?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि आखिर इसको खरीदने के लिए आपकी महीने की सैलरी कितनी होनी चाहिए. तो ऐसे में बता दें कि फाइनेंस एक्सपर्ट्स की आम सलाह है कि किसी भी कार की EMI आपकी मासिक सैलरी के 15 से 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि घर का बजट न बिगड़े और बाकी जरूरी खर्चे आराम से चल सकें.

इस हिसाब से देखें तो अगर लिजेंडर की EMI करीब 98,774 रुपये प्रति महीना बनती है तो इसे आराम से चुकाने के लिए आपकी मासिक सैलरी कम से कम 5 लाख रुपये से 6.5 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए. यानी सालाना पैकेज करीब 60 से 78 लाख रुपये के आसपास होना चाहिए. बता दें कि यह सिर्फ एक अनुमान है, असली सैलरी की जरूरत आपके बाकी खर्चों, पहले से चल रहे लोन और डाउन पेमेंट की रकम पर भी निर्भर करती है.

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