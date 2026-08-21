Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

Car Price Hike: हुंडई मोटर इंडिया सितंबर से अपनी गाड़ियों के दाम 1% तक बढ़ाने जा रही है. क्रेटा, एक्सटर और आई20 जैसी कारों पर कितना असर पड़ेगा और बढ़ी हुई कीमतों से कैसे बचें? जानिए डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Car Price Hike: अगर आप इन दिनों अपने या अपनी फैमिली के लिए नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. क्योंकि, देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सभी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. कंपनी आगामी 1 सितंबर से अपने पूरे व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में 1 प्रतिशत तक का इजाफा करने जा रही है. हुंडई की इस घोषणा के बाद से ही नई कार खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है.

बता दें कि, कंपनी के अनुसार यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के आधार पर तय की जाएगी. हमारे देश में भारत में हुंडई की गाड़ियों को अपनी बेहतरीन स्टाइलिंग, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए खूब पसंद किया जाता है. सितंबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारी सीजन की भी दस्तक होने वाली है ऐसे में फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कीमतों का बढ़ना उन ग्राहकों की जेब पर थोड़ा असर डालेगा जो धनतेरस या दिवाली पर नई कार घर लाने की योजना बना रहे थे.

क्या हैं मुख्य कारण?

आपको बता दें कि, हुंडई ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने के पीछे मुख्य रूप से बढ़ते इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्चों को जिम्मेदार ठहराया है. कंपनी का मानना है कि कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे स्टील, एल्युमीनियम और अन्य स्पेयर पार्ट्स की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े खर्चों में भी काफी उछाल आया है.

वहीं, ग्लोबल मार्केट में जारी अनिश्चितता और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से भी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर लागत का भारी दबाव बन रहा है. हुंडई का कहना है कि उन्होंने अब तक बढ़ती लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद संभाला है लेकिन लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी बन गया है.


सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

यह भी पढ़ें: Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV

किन गाड़ियों के बढ़ेंगे दाम?

बता दें कि, कंपनी द्वारा की जा रही 1% की बढ़ोतरी का असर हुंडई की लगभग सभी गाड़ियों पर सीधे तौर पर दिखाई देगा. इसमें देश की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक हुंडई क्रेटा, एक्सटर और वेन्यू शामिल हैं. इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक i20, ऑरा व वर्ना और 7-सीटर एसयूवी अल्कज़ार की एक्स-शोरूम कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी.

अगर देखें तो हुंडई की सबसे सस्ती कार ग्रैंड आई10 नियोस लगभग 5.6 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आती है जबकि फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 की कीमत करीब 55.7 लाख रुपये तक जाती है. अब इन सभी गाड़ियों के लिए खरीदारों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा.


सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

बढ़ी हुई कीमतों से बचने का सही तरीका

अगर आप सितंबर के बाद भी पुरानी यानी मौजूदा कीमतों पर ही हुंडई की नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी एक बेहतरीन मौका है. इसके लिए आपको सितंबर महीना शुरू होने से पहले ही अपनी मनपसंद कार की बुकिंग और बिलिंग प्रक्रिया पूरी करानी होगी. 

यदि आपकी गाड़ी की डिलीवरी या बिलिंग 31 अगस्त से पहले पूरी हो जाती है तो आपके ऊपर बढ़ी हुई नई कीमतें लागू नहीं होंगी और आप पुरानी रेट पर ही कार घर ले जा सकेंगे. इसके अलावा आप अपने नजदीकी डीलरशिप से चल रहे डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं जिससे आपकी कुल खरीद लागत काफी हद तक कम हो जाएगी.

क्या पड़ेगा असर?

आपको बता दें कि, सितंबर का महीना आते ही देश में बड़े त्योहारों की शुरुआत हो जाती है जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बिक्री का सबसे बड़ा और अहम समय माना जाता है. धनतेरस, नवरात्रि और दिवाली जैसे मौकों पर लाखों लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं. आमतौर पर इस दौरान कार कंपनियां और डीलर्स ज्यादा से ज्यादा ग्राहक खींचने के लिए कई तरह के ऑफर्स और कैश डिस्काउंट देते हैं. 

हालांकि, इस बार 1 सितंबर से लागू होने वाली 1 प्रतिशत की प्राइस हाइक की वजह से गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ जाएगी. ऐसे में ग्राहकों को मिलने वाली छूट का एक बड़ा हिस्सा इस बढ़ी हुई कीमत में ही एडजस्ट हो जाएगा इसलिए यदि आपने कार लेने का मन बना लिया है तो सितंबर का इंतजार करने के बजाय अभी बुकिंग कराना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Price Hike Hyundai Car Price Hike Hyundai Price Hike September Hyundai India Car Prices
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम
सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम
ऑटो
कारों में किन जानवरों का चमड़ा किया जाता है इस्तेमाल? जानें सबकुछ
कारों में किन जानवरों का चमड़ा किया जाता है इस्तेमाल? जानें सबकुछ
ऑटो
Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक
Next-Gen Creta होगी इतनी धांसू? Tucson ने दिखाई झलक
ऑटो
Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV
Fortuner की बढ़ेगी टेंशन? Kia ला रही Hybrid-Diesel SUV
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बिश्नोई गैंग पर FBI का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर कमल के खिलाफ वारंट जारी
बिश्नोई गैंग पर FBI का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर कमल के खिलाफ वारंट जारी
दिल्ली NCR
दिल्ली का गिरा न्यूनतम तापमान, जारी रहेगा बारिश का दौर, जानें अपडेट
दिल्ली का गिरा न्यूनतम तापमान, जारी रहेगा बारिश का दौर, जानें अपडेट
बॉलीवुड
'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?
'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, पहली बार चीनी खिलाड़ी के हाथों मिला हार
पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर, पहली बार चीनी खिलाड़ी के हाथों मिला हार
विश्व
पेरू में जोरदार भूकंप से हिली धरती! 6.7 तीव्रता, 99 किमी गहराई में था केंद्र
पेरू में जोरदार भूकंप से हिली धरती! 6.7 तीव्रता, 99 किमी गहराई में था केंद्र
विश्व
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
BNP नेता मिर्जा फखरुल आलमगीर होंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति, इतने वोटों से जीता चुनाव
राजस्थान
राजस्थान में आएगा UCC, आज पेश होगा बिल, विपक्ष ने उठाए सवाल
राजस्थान में आएगा UCC, आज पेश होगा बिल, विपक्ष ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget