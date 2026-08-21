सितंबर से महंगी होगी इस कंपनी की कारें, खरीदने से पहले जान लें नए दाम

Car Price Hike: अगर आप इन दिनों अपने या अपनी फैमिली के लिए नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है. क्योंकि, देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सभी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. कंपनी आगामी 1 सितंबर से अपने पूरे व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में 1 प्रतिशत तक का इजाफा करने जा रही है. हुंडई की इस घोषणा के बाद से ही नई कार खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है.

बता दें कि, कंपनी के अनुसार यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और उनके वेरिएंट के आधार पर तय की जाएगी. हमारे देश में भारत में हुंडई की गाड़ियों को अपनी बेहतरीन स्टाइलिंग, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए खूब पसंद किया जाता है. सितंबर की शुरुआत के साथ ही त्योहारी सीजन की भी दस्तक होने वाली है ऐसे में फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कीमतों का बढ़ना उन ग्राहकों की जेब पर थोड़ा असर डालेगा जो धनतेरस या दिवाली पर नई कार घर लाने की योजना बना रहे थे.

क्या हैं मुख्य कारण?

आपको बता दें कि, हुंडई ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने के पीछे मुख्य रूप से बढ़ते इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल खर्चों को जिम्मेदार ठहराया है. कंपनी का मानना है कि कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे स्टील, एल्युमीनियम और अन्य स्पेयर पार्ट्स की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े खर्चों में भी काफी उछाल आया है.

वहीं, ग्लोबल मार्केट में जारी अनिश्चितता और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से भी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर लागत का भारी दबाव बन रहा है. हुंडई का कहना है कि उन्होंने अब तक बढ़ती लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद संभाला है लेकिन लगातार बढ़ रहे दबाव की वजह से अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना मजबूरी बन गया है.





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किन गाड़ियों के बढ़ेंगे दाम?

बता दें कि, कंपनी द्वारा की जा रही 1% की बढ़ोतरी का असर हुंडई की लगभग सभी गाड़ियों पर सीधे तौर पर दिखाई देगा. इसमें देश की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक हुंडई क्रेटा, एक्सटर और वेन्यू शामिल हैं. इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक i20, ऑरा व वर्ना और 7-सीटर एसयूवी अल्कज़ार की एक्स-शोरूम कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी.

अगर देखें तो हुंडई की सबसे सस्ती कार ग्रैंड आई10 नियोस लगभग 5.6 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर आती है जबकि फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 की कीमत करीब 55.7 लाख रुपये तक जाती है. अब इन सभी गाड़ियों के लिए खरीदारों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा.





बढ़ी हुई कीमतों से बचने का सही तरीका

अगर आप सितंबर के बाद भी पुरानी यानी मौजूदा कीमतों पर ही हुंडई की नई कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी एक बेहतरीन मौका है. इसके लिए आपको सितंबर महीना शुरू होने से पहले ही अपनी मनपसंद कार की बुकिंग और बिलिंग प्रक्रिया पूरी करानी होगी.

यदि आपकी गाड़ी की डिलीवरी या बिलिंग 31 अगस्त से पहले पूरी हो जाती है तो आपके ऊपर बढ़ी हुई नई कीमतें लागू नहीं होंगी और आप पुरानी रेट पर ही कार घर ले जा सकेंगे. इसके अलावा आप अपने नजदीकी डीलरशिप से चल रहे डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं जिससे आपकी कुल खरीद लागत काफी हद तक कम हो जाएगी.

क्या पड़ेगा असर?

आपको बता दें कि, सितंबर का महीना आते ही देश में बड़े त्योहारों की शुरुआत हो जाती है जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बिक्री का सबसे बड़ा और अहम समय माना जाता है. धनतेरस, नवरात्रि और दिवाली जैसे मौकों पर लाखों लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं. आमतौर पर इस दौरान कार कंपनियां और डीलर्स ज्यादा से ज्यादा ग्राहक खींचने के लिए कई तरह के ऑफर्स और कैश डिस्काउंट देते हैं.

हालांकि, इस बार 1 सितंबर से लागू होने वाली 1 प्रतिशत की प्राइस हाइक की वजह से गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत बढ़ जाएगी. ऐसे में ग्राहकों को मिलने वाली छूट का एक बड़ा हिस्सा इस बढ़ी हुई कीमत में ही एडजस्ट हो जाएगा इसलिए यदि आपने कार लेने का मन बना लिया है तो सितंबर का इंतजार करने के बजाय अभी बुकिंग कराना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है.

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