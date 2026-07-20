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ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और शानदार फीचर्स के साथ आ रही नई Skoda Slavia, क्या होगी खासियत?

Skoda Slavia Facelift: नई Slavia Facelift का मुकाबला भारतीय बाजार में Honda City, Hyundai Verna और Volkswagen Virtus जैसी प्रीमियम सेडान कारों से रहेगा. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 20 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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भारतीय बाजार में सेडान सेगमेंट में लगातार नए मॉडल और अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए जा रहे हैं.इसी कड़ी में Skoda भी अपनी पॉपुलर प्रीमियम सेडान Slavia का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.माना जा रहा है कि नई Skoda Slavia Facelift को अगस्त 2026 में भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है. इस अपडेट के साथ कार को पहले से ज्यादा आकर्षक डिजाइन, नया इंटीरियर, एडवांस फीचर्स और कुछ मैकेनिकल बदलाव मिलने की उम्मीद है.

नई Slavia Facelift के एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम होगा. इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी जाएगी, जिसके साथ एलईडी लाइट बार भी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा नए डिजाइन के हेडलैंप और अपडेटेड फ्रंट बंपर कार को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. पीछे की तरफ भी नए एलईडी टेललैंप, बदला हुआ बंपर और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट दिए जाने की उम्मीद है, जिससे कार का ओवरऑल लुक पूरी तरह फ्रेश नजर आएगा.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो नई Slavia का केबिन भी पहले से ज्यादा मॉडर्न होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो नए सॉफ्टवेयर और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगा. इसके अलावा डिजिटल एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया यूजर इंटरफेस भी दिया जा सकता है. कंपनी कई नए कम्फर्ट फीचर्स भी जोड़ सकती है, जिससे यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा.

नई Slavia Facelift में फीचर्स की लिस्ट भी पहले से लंबी हो सकती है.रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें रियर सीट मसाजर जैसी सुविधा भी मिल सकती है, जो हाल ही में लॉन्च हुई Kushaq Facelift में भी देखने को मिली है.इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीटें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

इंजन और राइवल्स

इंजन के मामले में सबसे बड़ा बदलाव 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल सकता है.इस इंजन में अब नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा ऑटोमैटिक सेटअप की तुलना में ज्यादा स्मूद और बेहतर ड्राइविंग फील देगा.वहीं, 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ पहले की तरह 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन जारी रहेगा.यानी परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी मौजूदा सेटअप को बरकरार रखेगी.

नई Slavia Facelift का मुकाबला भारतीय बाजार में Honda City, Hyundai Verna और Volkswagen Virtus जैसी प्रीमियम सेडान कारों से रहेगा. हाल ही में Honda City के नए अपडेटेड मॉडल के आने के बाद इस सेगमेंट में कॉम्पीटिशन और बढ़ गया है. ऐसे में Skoda अपनी Slavia को नए डिजाइन और ज्यादा फीचर्स के साथ पेश कर ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करेगी. नए फीचर्स और अपडेट्स की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन उम्मीद है कि Skoda इसे अपने सेगमेंट में एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाए रखेगी.

नई लॉन्चिंग की तैयारी

Skoda के लिए साल 2026 काफी बिजी रहने वाला है. कंपनी पहले ही Kodiaq RS और नई Kushaq Facelift जैसे कई नए मॉडल पेश कर चुकी है और आने वाले महीनों में भी कई लॉन्च की तैयारी कर रही है. इनमें नई Slavia Facelift सबसे बड़ा लॉन्च मानी जा रही है, क्योंकि यह कंपनी की सबसे पॉपुलर सेडान कारों में से एक है. 

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Published at : 20 Jul 2026 11:55 AM (IST)
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