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हिंदी न्यूज़ऑटोलॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक

लॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक

KTM 890 Adventure R Rally 2026 लॉन्च हो चुकी है. ये एक पावरफुल एडवेंचर बाइक है, जो प्रो राइडर्स और ऑफ-रोड लवर्स के लिए बनाई गई है. आइए इसके पावरफुल इंजन, एडवांस फीचर्स, संभावित कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 07:09 PM (IST)
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KTM ने अपनी नई 2026 KTM 890 Adventure R Rally को पेश किया है, जो एक लिमिटेड एडिशन बाइक है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ऑफ-रोड राइडिंग और एडवेंचर का शौक रखते हैं. यह बाइक KTM के डकार रेसिंग एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसमें रैली स्टाइल डिजाइन और परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखा गया है.दुनियाभर में इसकी सिर्फ 700 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिससे यह और भी खास और एक्सक्लूसिव बन जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

KTM 890 Adventure R Rally में 889cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 106 हॉर्सपावर और 100Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन काफी पावरफुल है और ऑफ-रोड के साथ-साथ हाईवे पर भी शानदार प्रदर्शन देता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर Plus दिया गया है, जिससे गियर बदलना आसान और स्मूद हो जाता है. इसके अलावा, इसमें रैली मोड, एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और मोटर स्लिप रेगुलेशन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स राइडिंग को ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में रखते हैं.

सस्पेंशन और चेसिस

यह बाइक खास तौर पर कठिन रास्तों के लिए डिजाइन की गई है. इसमें हल्का लेकिन मजबूत स्टील फ्रेम दिया गया है, जिससे बाइक का वजन करीब 200 किलो रहता है. सस्पेंशन की बात करें तो इसमें WP XPLOR PRO फोर्क और रियर शॉक दिए गए हैं, जिनका ट्रैवल 270mm है. इसका मतलब है कि यह खराब सड़कों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आराम से चल सकती है. इसके अलावा, इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील और 18 इंच का रियर व्हील दिया गया है, जो ऑफ-रोड राइडिंग के लिए परफेक्ट माने जाते हैं. 303mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे और ज्यादा सक्षम बनाता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

KTM ने इस बाइक में कई प्रीमियम और एडवांस फीचर्स दिए हैं. इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जो नेविगेशन, कॉल और म्यूजिक जैसी जानकारी दिखाता है. इसके साथ KTM कनेक्टिविटी यूनिट भी दी गई है. इस लिमिटेड एडिशन में कार्बन फाइबर पार्ट्स, अक्रापोविक एग्जॉस्ट, रैली सीट और स्पेशल फुटपेग्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. KTM 890 Adventure R Rally की कीमत लगभग 19,299 पाउंड (करीब 24.28 लाख रुपये) से शुरू होती है. इसकी डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी. क्योंकि यह लिमिटेड एडिशन है.

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Published at : 28 Mar 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Auto News KTM 890 Adventure R Rally 2026 KTM Adventure Bike
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