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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं होगी? BCCI ने इस कारण नहीं कराया कोई समारोह

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं होगी? BCCI ने इस कारण नहीं कराया कोई समारोह

IPL 2026 Opening Ceremony: आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज बगैर ओपनिंग सेरमनी के होगा. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत में कोई समारोह क्यों नहीं होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 28 Mar 2026 06:45 PM (IST)
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Why No Opening Ceremony For IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत आज यानी 28 मार्च, शनिवार से हो रही है. 19वें सीजन का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. फैंस ने अक्सर देखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन होता है, जिसमें तमाम कलाकार परफॉर्म करके फैंस का मनोरंजन करते हैं, लेकिन इस बार ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम नहीं होगा. 

तो आपको बता दें कि इस दफा ओपनिंग सेरेमनी नहीं होना का कारण पिछले सीजन बेंगलुरु में हुई भगदड़ है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. पिछले सीजन यानी 2025 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता था. यह टीम का पहला खिताब था, जिसके बाद फैंस और खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला था. 

इसी उत्साह के साथ बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड निकली थी, जिसमें स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी. भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. 

BCCI सचिव ने की पुष्टि

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने 'आज तक' से बात करते हुए यह कंफर्म किया था कि इस बार के आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन नहीं होगा. उन्होंने आयोजन नहीं होने के पीछे की वजह 04 जून को अरसीबी की जीत के बाद हुई भगदड़ को बताया. इससे जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके. 

क्लोजिंग सेरेमनी पर बातचीत जारी 

जिस तरह से आईपीएल सीजन की शुरुआत ओपनिंग सेरमनी होती है, उसी तरह से टूर्नामेंट के अंत में क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह का आयोजन होता है. समापन समारोह को लेकर देवजीत सैकिया ने कहा कि इस पर बातचीत चल रही है. टूर्नामेंट के आखिर में क्लोजिंग सेरेमनी हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्लोजिंग सेरेमनी होती है या नहीं. बताते चलें कि फैंस ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का खूब आनंद लेते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 के पहले मैच में क्यों 'काली पट्टी' बांधकर उतरेंगे RCB के खिलाड़ी? हैदराबाद से है भिड़ंत

Published at : 28 Mar 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
BCCI IPL 2026 IPL 2026 Opening Ceremony
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