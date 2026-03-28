10 लाख के बजट में कौन सी SUV है आपकी फैमिली के लिए बेहतर? यहां देखें लिस्ट

आजकल SUV कारें लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, खासकर फैमिली के लिए. इनकी सीट ऊंची होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होता है और बॉडी भी मजबूत होती है, इसलिए ये शहर और गांव दोनों जगह आराम से चलती हैं. अगर आपका बजट 10 लाख तक है, तो भी आपको मार्केट में कई अच्छी SUV मिल जाएंगी, जिनमें अच्छे फीचर्स, बढ़िया माइलेज और सेफ्टी मिलती है. आइए इन बजट SUV के बारे में जानते हैं.

Tata Punch

Tata Punch इस बजट में सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसकी कीमत करीब 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाती है. इसका डिजाइन मजबूत है और यह खराब सड़कों पर भी आसानी से चल जाती है. इसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. फैमिली के लिए यह कार इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें अच्छा स्पेस और मजबूत बॉडी मिलती है. सेफ्टी के मामले में भी Tata Punch भरोसेमंद मानी जाती है.

Hyundai Exter

Hyundai Exter की शुरुआती कीमत लगभग 6.13 लाख है और टॉप वेरिएंट 10 लाख के आसपास पहुंचता है. Exter उन लोगों के लिए सही है जो कम बजट में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसका डिजाइन मॉडर्न है और इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और सनरूफ. यह कार शहर में चलाने के लिए बहुत आसान है और माइलेज भी अच्छा देती है. अगर आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए, तो Exter एक अच्छा विकल्प है.

Nissan Magnite

Nissan Magnite इस बजट में सबसे वैल्यू फॉर मनी SUV मानी जाती है. Nissan Magnite की कीमत लगभग 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख के करीब जाती है. इसका लुक बड़ा और अट्रैक्टिव है, जिससे यह महंगी SUV जैसी फील देती है. इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे ड्राइविंग मजेदार हो जाती है. फैमिली के लिए इसमें अच्छा केबिन स्पेस और बूट स्पेस मिलता है. साथ ही इसमें कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं.

Renault Kiger

Renault Kiger, Magnite का ही प्लेटफॉर्म शेयर करती है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा अलग और ज्यादा स्टाइलिश है. Kiger की शुरुआती कीमत करीब 6 लाख है और इसका टॉप वेरिएंट भी 10 लाख के आसपास मिलता है. इसमें अच्छा केबिन स्पेस और आरामदायक सीटिंग मिलती है. यह कार सिटी और हाईवे दोनों के लिए सही है. माइलेज भी ठीक है और फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं.

कौन सी SUV आपके लिए सबसे बेहतर?

अगर आप सेफ्टी और मजबूत कार चाहते हैं, तो Tata Punch सही है. अगर फीचर्स आपकी प्राथमिकता है, तो Hyundai Exter बेहतर है. वहीं, Nissan Magnite और Renault Kiger उन लोगों के लिए सही हैं जो कम कीमत में बड़ी SUV और ज्यादा स्पेस चाहते हैं.

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