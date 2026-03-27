नई कार खरीदने का है प्लान! Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही हैं ये कारें, देखें लिस्ट

Mahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन अब XUV 7XO के नाम से सामने आया है और यह पहले से ज्यादा एडवांस और स्टाइलिश हो गया है. इसमें बेहतर डिजाइन, नए फीचर्स और मजबूत सेफ्टी दी गई है, जिसकी वजह से यह SUV काफी पसंद की जा रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार इंजन, शानदार परफॉर्मेंस और किफायती कीमत है, लेकिन अब कई बड़ी कंपनियां इस SUV को टक्कर देने के लिए नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

मारुति और टोयोटा की नई 7-सीटर SUV

मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ही एक नई 7-सीटर SUV पर काम कर रही हैं. ये SUV ग्रैंड विटारा पर बेस्ड होगी, लेकिन साइज में बड़ी और ज्यादा स्पेस वाली होगी. इसमें 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है. टोयोटा भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी SUV लॉन्च करेगी, जिसमें थोड़ा अलग डिजाइन देखने को मिलेगा.

MG की प्लग-इन हाइब्रिड SUV

MG Motor भी इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है. कंपनी अक्टूबर 2026 तक अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लॉन्च कर सकती है. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा. खास बात यह है कि यह SUV करीब 1,100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.

7-सीटर Renault Duster

Renault भी अपनी नई 7-सीटर Duster को 2027 तक लॉन्च कर सकती है. इसका डिजाइन इंटरनेशनल मॉडल Dacia Bigster से इंस्पायर्ड होगा. इसमें हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देगा. Duster हमेशा से अपनी मजबूत बिल्ड और ऑफरोड क्षमता के लिए जानी जाती है.

Hyundai और Kia की तैयारी

Hyundai और Kia भी इस सेगमेंट में पीछे नहीं हैं. दोनों कंपनियां 2027 तक नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV लॉन्च कर सकती हैं. Kia अपनी Sorento पर बेस्ड SUV ला सकती है, जबकि Hyundai एक नई प्रीमियम 3-रो SUV पर काम कर रही है. इनमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक सपोर्ट मिलेगा.

क्या अभी कार खरीदना सही है?

अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको ज्यादा विकल्प मिलेंगे, जिनमें नई टेक्नोलॉजी, बेहतर माइलेज और एडवांस फीचर्स शामिल होंगे. हालांकि, अगर आपको तुरंत कार की जरूरत है, तो XUV 7XO अभी भी एक शानदार विकल्प है.

ये भी पढ़ें: Automatic vs Manual Car: शहर में ड्राइव के लिए कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें फर्क