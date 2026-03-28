रिलीज के बाद से ही फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हर दिन फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. इसी बीच परेश रावल ने अपने और आर माधवन के किरदार की तुलना करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. साथ ही परेश रावल के ट्वीट ने सभी का ध्यान खींच लिया है.

परेश रावल ने किया मजेदार ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में निभाए गए परेश रावल के किरदार की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्हें उनका रोल बहुत पसंद आया, बस फर्क इतना था कि फिल्म में उन्हें सिगरेट पीते नहीं दिखाया गया. इस पर परेश रावल ने उसी पोस्ट को शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि 'सिगरेट तो नहीं पी, लेकिन फोन जरूर तोड़े.' अब उनका ये जवाब लोगों को बहुत मजेदार लगा और देखते ही देखते वायरल हो गया. कई फैंस ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने उनके किरदार को बेहतरीन बताया. हालांकि कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि 'धुरंधर' में आर माधवन का काम ज्यादा अच्छा था.

Yes dint smoke but only broke the phones 🤣 https://t.co/fR2UT1gIpL — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 27, 2026

आर माधवन के एक सीन को लेकर हुआ विवाद

वहीं दूसरी तरफ, आर माधवन को अपनी फिल्म के एक सीन को लेकर विवाद का सामना करना पड़ा. यूजर्स ने आरोप लगाए कि उन्होंने एक सीन में सिगरेट पीते हुए गुरबानी बोली, जिससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. हालांकि आर माधवन ने सफाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि शूटिंग के समय निर्देशक आदित्य धर ने खास ध्यान रखा था कि सीन में सिगरेट का गलत असर न दिखे. डायलॉग बोलने से पहले ही सिगरेट बुझा दी गई थी. इसके बाद कई फैंस ने उनका समर्थन किया और उनके अभिनय की तारीफ की.