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ट्रंप के करीबी बनने चले शहबाज-मुनीर, अमेरिका ने दिया ऐसा झटका, जिंदगी भर रहेगा याद, US कांग्रेस ने जारी कर दी रिपोर्ट

US Congress Report Exclusive: अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अकेले इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) के 4000-6000 आतंकी इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Mar 2026 05:52 PM (IST)
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पाकिस्तान भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देशों में आतंकवाद को निर्यात करता है. हर बार बेशर्मी से अपने भेजे हुए आतंकियों और करवाए गए आतंकवादी हमले से पल्ला झाड़ता है. अमेरिकी कांग्रेस ने 25 मार्च को एक रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान की पोल खोली है. इसके मुताबिक, पाकिस्तान की सरजमीं पर इस समय 14 आतंकी संगठन मौजूद हैं, जिसमें भारत विरोधी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के अलावा वैश्विक आतंकी संगठन अल कायदा, अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीव (AQIS), इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) शामिल हैं. 

अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने और क्या जानकारी दी है? 

अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अकेले इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) के 4000-6000 आतंकी इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद हैं. साथ ही अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठन के आतंकी भी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं. पाकिस्तान बीते 1 साल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है कि उसके देश में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन नहीं मौजूद है और उसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दावे की पोल खोलते हुए जानकारी दी कि पाकिस्तान में इस समय लश्कर ए तैयबा के एक हजार से ज्यादा भारत विरोधी आतंकी मौजूद हैं. साथ ही जैश ए मोहम्मद के 500 से ज्यादा आतंकियों को पाकिस्तान ने तैयार किया है. 

1970 से आतंकियों को तैयार कर रहा पाकिस्तान

  • अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हिजबुल मुजाहिदीन के 1500 आतंकी इस समय पाकिस्तान में हैं और उनका मकसद भारत पर हमले करना है. पाकिस्तान की आतंकवाद परस्ती कुछ नई नहीं है. साल 1970 से पाकिस्तान अपने देश में आतंकियों को तैयार कर रहा है और भारत में आतंकी हमले करने के लिए भेज रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार हमेशा बेशर्मी से आतंकियों और आतंकी हमलों से अपना पल्ला झाड़ती है.

    उदाहरण के तौर पर 22 फरवरी को किश्तवाड़ में भारतीय सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकी अतीक उर रहमान उर्फ अब्दुल मातीन उर्फ सैफुल्लाह, चौधरी मतबीर हुसैन उर्फ फरमान और अब्दुल घनी उर्फ हुरैरा को मार गिराया था. ये तीनों पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन 26 फरवरी को बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इन तीनों आतंकियों को भारत का नागरिक बताते हुए स्वतंत्रता सेनानी करार दिया था.

  • साथ ही दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा किया था कि इन तीनों का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी अतीक उर रहमान उर्फ अब्दुल मातीन उर्फ सैफुल्लाह का शिनाख्ती कार्ड (CNIC) पाकिस्तान के इस झूठ की भी पोल खोल रहा है. सैफुल्लाह जिसे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत का नागरिक बता रहा था, वो पाकिस्तान के अबोट्टाबाद का रहने वाला था और खुद पाकिस्तान की सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को आतंकी सैफुल्लाह को शिनाख्ती कार्ड जारी किया था. यह सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किया जाता है.
  • सैफ़ुल्लाह के कार्ड का CNIC नंबर 13101-9237685-1 है. साथ ही मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के परिवार के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिसके मुताबिक आतंकी सैफुल्लाह के माता-पिता, भाई बहन समेत परिवार के 10 लोग अभी भी पाकिस्तान के अबोट्टाबाद शहर में ही रहते हैं और पाकिस्तान के नागरिक हैं , लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय सैफुल्लाह को बेशर्मी से भारत का नागरिक बता कर झूठा बयान देकर पूरी दुनिया को बरगला रहा था.
  • इसी तरह पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तीनो आतंकियों बिलाल अफजल, हबीब ताहिर, हनन जफर जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था, उन्हें भी पाकिस्तान ने अपना नागरिक मानने से मना कर दिया था. हालांकि, इन तीनों के भी शिनाख्ती कार्ड से सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही खुलासा किया था कि ये तीनो पाकिस्तान के ही नागरिक थे. 
  • ऐसे में अमेरिका कांग्रेस की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकियों को अपने धरती पर पालने पोसने और भारत पर हमले करवाने की रणनीति की पोल खुल गई है. साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान के झूठ और दुनिया को बरगलाने का असर फिलहाल किसी देश पर नहीं पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: 'हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का ATM', जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 28 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
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