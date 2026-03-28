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कम लागत में ज्यादा मुनाफा, ये 3 फसलें बदल सकती हैं किसानों की किस्मत

Farming Tips: एलोवेरा, मशरूम और चिया सीड्स जैसी फसलों से किसान कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. यह कम पानी में तैयार होती हैं और मार्केट में इनकी भारी डिमांड है. जिससे कमाई कई गुना बढ़ सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 Mar 2026 03:58 PM (IST)
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Farming Tips: खेती को आज के दौर में एक मुनाफे वाला बिजनेस बनाने के लिए परंपरागत फसलों के दायरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो गया है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हैं. जिससे मार्केट में औषधीय और सुपरफूड कही जाने वाली फसलों की मांग तेजी से बढ़ी है. गेहूं और धान जैसी फसलों में मेहनत और लागत ज्यादा लगती है. 

लेकिन मुनाफा मौसम और बाजार की अनिश्चितता पर टिका रहता है. वहीं दूसरी ओर कम लागत वाली आधुनिक फसलें न सिर्फ कम पानी में तैयार हो जाती हैं. बल्कि इनका बाजार भाव भी काफी स्थिर और ऊंचा रहता है. अगर किसान भाई थोड़ी सी प्लानिंग और सही तकनीक का इस्तेमाल करें. तो ये तीन खास फसलें उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती हैं.

एलोवेरा में एक बार का निवेश और सालों तक कमाई

एलोवेरा यानी ग्वारपाठा की खेती उन किसानों के लिए सबसे अच्छी है जिनके पास सिंचाई के साधन कम हैं. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे एक बार लगाने के बाद आप कई सालों तक इसकी फसल ले सकते हैं. कॉस्मेटिक और फार्मा कंपनियां इसे हाथों-हाथ खरीदती हैं. जिससे इसकी बिक्री की टेंशन खत्म हो जाती है.

  • कम लागत के मामले में देखें तो एक एकड़ में पौधा लगाने का खर्च बहुत कम आता है और इसे जानवरों से बचाने के लिए अलग से घेराबंदी की जरूरत नहीं होती.
  • आसान रखरखाव की वजह से इसे बहुत ज्यादा खाद या देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और यह खराब मिट्टी में भी आसानी से पनप जाता है.
  • तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए पत्तियों की कटाई करके आप इसे जूस बनाने वाली फैक्ट्रियों या मंडी में बेचकर लाखों की कमाई कर सकते हैं.

सुरक्षित फसल होने के कारण एलोवेरा में बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर होता है जिससे किसान का रिस्क काफी कम हो जाता है.

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मशरूम की खेती कम जगह में बड़ा मुनाफा

मशरूम की खेती भूमिहीन किसानों या उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं है. इसे आप एक छोटे से कमरे या शेड के नीचे भी शुरू कर सकते हैं. आजकल शहरों के साथ-साथ गांवों में भी मशरूम की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह एक सालभर चलने वाला बिजनेस बन गया है.

  • कम समय में तैयार होने वाली यह फसल लगाने के महज 30 से 40 दिनों के भीतर पैदावार देना शुरू कर देती है.
  • मार्केट डिमांड को देखें तो बटन और ऑयस्टर मशरूम की मांग होटलों, ढाबों और आम घरों में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
  • वेस्ट का इस्तेमाल इसमें बखूबी होता है क्योंकि इसे उगाने के लिए गेहूं या धान के भूसे का प्रयोग किया जाता है जो आसानी से मिल जाता है.

प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आप सरकारी कृषि विज्ञान केंद्रों से इसकी तकनीक सीख सकते हैं और इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं.

चिया सीड्स और किनोआ

चिया सीड्स और किनोआ जैसी फसलें अब भारत के खेतों में अपनी जगह बना रही हैं. इन्हें 'सुपरफूड' माना जाता है और फिटनेस के शौकीन लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं. इनकी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी या उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती जिससे खेती का खर्चा काफी घट जाता है.

  • ऊंची कीमत मिलने की वजह से पारंपरिक अनाज के मुकाबले चिया सीड्स और किनोआ का बाजार भाव काफी ज्यादा रहता है.
  • कम पानी की जरूरत होने के कारण ये फसलें सूखे को सहने की क्षमता रखती हैं और कम सिंचाई में भी बंपर पैदावार देती हैं.
  • नई पहचान बनाने के लिए इन नई फसलों को उगाकर किसान सीधे ऑर्गेनिक स्टोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं.
  • आसान स्टोरेज की सुविधा होने से कटाई के बाद इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि भाव बढ़ने पर इन्हें बेचा जा सके.

खेती में थोड़ा सा बदलाव और नई सोच किसानों को कर्ज के जाल से निकालकर तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Mar 2026 03:58 PM (IST)
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 Agriculture Farming Alovera Farming Tips
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