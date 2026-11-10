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हिंदी न्यूज़ऑटोKTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश

KTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने पेश की नई Super Duke, फीचर्स देख उड़ेंगे होश

KTM 1390 Super Duke GT Evo: KTM ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई सुपरबाइक KTM 1390 Super Duke GT Evo पेश की है. जानिए इसके नए AMT गियरबॉक्स, सस्पेंशन और धांसू फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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KTM 1390 Super Duke GT Evo: बाइक की दुनिया में KTM का दबदबा बहुत ज्यादा रहा है. क्योंकि कंपनी की कई बाइक बेहद शानदार प्रदर्शन करती हैं और मार्केट में दबदबा बना चुकी हैं. जबकि कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक KTM 1390 Super Duke GT Evo से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है.

बेहद आक्रामक लुक्स, बेमिसाल पावर और रेस-ट्रैक जैसी परफॉर्मेंस वाली इस बाइक को कंपनी ने नए जमाने की ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन तकनीक और सेमी-एक्टिव सस्पेंशन के साथ पेश किया है. वहीं इस नई सुपरबाइक के फीचर्स और आंकड़े देखकर बाइक लवर्स के होश उड़ना तय है. चलिए जानतें हैं कि इस बाइक्स के फीचर्स की पूरी डिटेल्स.

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मिलेगा नया AMT गियरबॉक्स

बता दें कि इस नई KTM 1390 Super Duke GT Evo की सबसे बड़ी खासियत इसका क्रांतिकारी AMT गियरबॉक्स है. इस सिस्टम के आने के बाद राइडर बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट कर सकते हैं.

जबकि इसमें राइडर को फुल ऑटोमैटिक मोड के साथ-साथ हैंडलवार पर लगे पैडल शिफ्टर्स या पारंपरिक गियर लीवर से मैनुअल गियर बदलने की पूरी आजादी मिलती है. यह तकनीक लंबी दूरी की स्पोर्ट्स टूरिंग के दौरान राइडर को बिना थकाए स्मूथ और रेसिंग स्पीड में गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस देती है.

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1,350cc का विशाल इंजन

वहीं इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में यह बाइक किसी हैवी-ड्यूटी बीस्ट से कम नहीं है. इसमें 1,350cc का लिक्विड-कूल्ड, LC8 V-ट्विन इंजन दिया गया है. जो 190 एचपी की विशाल पावर और 145 एनएम (Nm) का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

यह शक्तिशाली इंजन बाइक को पलक झपकते ही 200 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार पर पहुंचा देता है. हाईवे क्रूज़िंग और ऑफ-रोड ट्रैक्स दोनों पर यह इंजन राइडर को जबरदस्त थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है.

सेमी-एक्टिव सस्पेंशन

जबकि बाइक को हर तरह के रास्तों और मोड़ों पर स्थिर रखने के लिए इसमें WP का लेटेस्ट जनरेशन Semi-Active Technology सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. यह सस्पेंशन सड़क के गड्ढों और बाइक की स्पीड के हिसाब से अपने डैम्पिंग को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है.

इसके अलावा बाइक में कई राइडिंग मोड्स, कॉर्नरिंग एबीएस, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल जैसे हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं.

टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले

KTM ने अपनी इस सुपर-टूरर बाइक को फ्यूचरिस्टिक बीक डिजाइन और सिग्नेचर स्प्लिट LED हेडलाइट के साथ तैयार किया है. इसमें 8.8-इंच की विशाल वर्टिकल टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले दी गई है.

जो प्रीमियम स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और सभी इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल करने की सुविधा देती है. केटीएम की यह नई फ्लैगशिप बाइक आने वाले समय में सुपरबाइक्स के शौकीनों के लिए स्पोर्ट्स-टूरिंग सेगमेंट में नया बेंचमार्क स्थापित करने वाली है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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