रात में सबसे तेज रोशनी किस Headlight की? कार खरीदने से पहले जान लें सच

Best Car Headlight: अगर आप अक्सर रात में कार से सफर करते हैं तो आपको अपनी कार की हेडलाइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. जबकि आप नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको कार लेने से पहले उनके हेडलाइट के बारें में जरूर जान लेना चाहिए. क्योंकि रात के समय हाईवे या सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाना किसी खतरनाक टास्क से कम नहीं होता है.

ऐसे में कार की हेडलाइट अगर दमदार न हो तो ड्राइविंग का मजा किरकिरा हो जाता है और हादसे का डर भी बना रहता है. आपने देखा होगा की आजकल कार कंपनियां हैलोजन, एलईडी और प्रोजेक्टर जैसे भारी-भरकम नाम लेकर अपने कस्टमर को लुभाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के घने अंधेरे में असल में किस हेडलाइट की रोशनी सबसे तेज और दूर तक जाती है. तो चलिए जानतें हैं आज कार के हेडलाइट्स के बारे में बारीकी से.

क्या है हैलोजन लाइट्स?

बता दें कि, अगर आपकी कार पुरानी है तो उसमें हैलोजन लाइट्स लगे होंगे. क्योंकि, कई सालों से गाड़ियों में पीले रंग की हैलोजन लाइट्स का ही इस्तेमाल होता आ रहा है. लेकिन यह लाइट आजकल बजट कारों में ही देखने को मिलती हैं. इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोहरे और भारी बारिश में बहुत बढ़िया काम करती हैं.

क्योंकि पीली रोशनी पानी को आसानी से पार कर जाती है. लेकिन जब बात सबसे तेज और दूर तक रोशनी फेंकने की आती है. तो हैलोजन लाइट्स नए जमाने की लाइट्स के सामने काफी फीकी नजर आती हैं और ये बिजली भी ज्यादा खाती हैं.

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जानें क्या है एलईडी लाइट्स?

अब बात करें अगर एलईडी लाइट्स की आजकल की मॉडर्न कारों में सफेद रंग की एलईडी लाइट्स का ट्रेंड सबसे ज्यादा है. ये लाइट्स देखने में जितनी स्टाइलिश लगती हैं इनकी रोशनी भी उतनी ही तेज और साफ होती है.

एलईडी लाइट्स चालू होते ही तुरंत पूरी चमक के साथ रास्ता रोशन कर देती हैं. ये बहुत कम बैटरी की खपत करती हैं और इनकी लाइफ भी काफी लंबी होती है. हालांकि, घने कोहरे में इनकी सफेद रोशनी कभी-कभी सामने की चीजों को साफ देखने में थोड़ी दिक्कत पैदा करती है.

प्रोजेक्टर लाइट्स कैसे करते हैं काम?

आपको बता दें कि, मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम कारों में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है. प्रोजेक्टर लाइट्स में कोई बल्ब नहीं बल्कि एक स्पेशल लेंस होता है जिसके पीछे हैलोजन, एलईडी या एच आई डी बल्ब लगाया जाता है. यह लेंस रोशनी को चारों तरफ बिखरने से रोकता है और उसे एक सीधे फोकस में बिल्कुल सामने सड़क पर फेंकता है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रात में गाड़ी चलाते समय आपको सड़क की हर छोटी-बड़ी चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है और इसकी रोशनी सामने से आ रहे दूसरे गाड़ी चालकों की आंखों में भी नहीं चुभती है.

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