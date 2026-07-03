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हिंदी न्यूज़ऑटोZero Down Payment में कार खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें पूरा सच

Zero Down Payment में कार खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें पूरा सच

Zero Down Payment Car Loan: जीरो डाउन पेमेंट पर कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो रुकिए. पहले जान लीजिए इसके पीछे का पूरा सच, भारी-भरकम ब्याज और हिडन चार्जेस का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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Zero Down Payment Car Loan: किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है. लेकिन आजकल कार कंपनियां और बैंक अब हर किसी का कार लेने का सपना पूरा कर रहे हैं. बता दें कि, पिछले कुछ समय से मार्केट में जीरो डाउन पेमेंट का एक बड़ा ही शानदार ऑफर चल रहा है. 

लोगों को प्रचार देखकर ऐसा लगता है कि जेब में बिना एक भी रुपया रखे शोरूम जाओ और चमचमाती कार घर ले आओ. लेकिन यह ऑफर लेने से पहले इसके नुकसान के बारें में जरूर जान लेना चाहिए. तो चलिए आज हम आपको आसान भाषा में जीरो डाउन पेमेंट के नुकसान के बारे में बताते हैं.

जेब पर पड़ता है बहुत भार 

बता दें कि, आप जब भी जीरो डाउन पेमेंट पर कार लेते हैं तो बैंक गाड़ी की पूरी ऑन-रोड कीमत का लोन कर देता है. इसका सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली किस्त यानी ईएमआई पर पड़ता है. 

जबकि आपने कार खरीदते समय कोई पैसा नहीं दिया इसलिए लोन की रकम बहुत बड़ी हो जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने आपकी जेब से एक मोटी रकम बैंक के खाते में जाएगी जो आपके मंथली बजट को पूरी तरह से बिगाड़ देती है.

यह भी पढ़ें: Traffic Rules: एक दिन में एक ही गलती का कितनी बार कट सकता है चालान, क्या है ट्रैफिक रूल?

बहुत ज्यादा लगता है इंट्रेस्ट रेट 

आपको तो पता ही होगा कि बैंक कभी भी बिना फायदे के काम नहीं करते हैं. जबकि जीरो डाउन पेमेंट वाले मामलों में जोखिम ज्यादा होता है. इसलिए बैंक सामान्य कार लोन के मुकाबले इस पर ज्यादा इंट्रेस्ट रेट वसूलते हैं. 

सिंपल लोन पर अगर आपको कम ब्याज देना पड़ रहा है तो इस स्कीम में 1 से 2 परसेंट तक बढ़ जाता है. सालों बाद आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आपने गाड़ी की असल कीमत से कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में बैंक को दिया है.

हिडन चार्ज का होता है बड़ा खेल

सुनने में तो जीरो डाउन पेमेंट बहुत सही ऑफर लगता है. बता दें कि, अगर आप जीरो डाउन पेमेंट में कार लेते भी हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको शोरूम में 1 रूपया भी नहीं देना होगा. 

गाड़ी की चाबी हाथ में आने से पहले आपको प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, रोड टैक्स और इंश्योरेंस के नाम पर एक अच्छी-खासी रकम कैश में देनी ही पड़ती है. कई बार कंपनियां इन खर्चों को भी लोन में जोड़ देती हैं जिससे आपका लोन और महंगा हो जाता है. इसलिए साइन करने से पहले छिपी हुई शर्तों को ध्यान से पढ़ें उसके बाद ही इस स्कीम पर कार खरीदें.

यह भी पढ़ें: क्या क्लासिक और विंटेज कारों का ट्रेंड खत्म कर देगा एथेनॉल, कैसे बचेंगी ये गाड़ियां?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Zero Down Payment Car Loan 100 Percent Car Finance Hidden Charges Car Loan High Emi Car Buying
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