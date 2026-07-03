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हिंदी न्यूज़ऑटोहाईवे पर अब नहीं लगेगी लंबी लाइन, जानिए कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम

हाईवे पर अब नहीं लगेगी लंबी लाइन, जानिए कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम

Free Flow Toll System: अब दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिना रुकावट के कटेगा टोल टैक्स. जानिए क्या है नया बैरियर-मुक्त फ्री-फ्लो टोल सिस्टम, इसके फायदे और फास्टैग में बैलेंस न होने पर जुर्माने के नए नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 12:33 PM (IST)
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Free Flow Toll System: अगर आप रोजाना या हफ्ते में एक्सप्रेसवे या हाईवे पर सफर करते हैं तो आप को को टोल कटाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती होगी और उसके बाद टोल का पैसा कटता है. अगर आप टोल देने के लिए लंबी लाइन से परेशान हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है. क्योंकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अब टोल वसूलने का पूरा तरीका ही बदल दिया है. 

बता दें कि, दिल्ली-जयपुर हाईवे जिसे NH48 से जाना जाता है अब इस हाईवे पर मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोल सिस्टम शुरू हो गया है. इसका मतलब यह है कि अब हाईवे पर बने टोल बूथ और बैरियर हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं. जिससे गाड़ियां बिना रुके सीधे निकल सकेंगी. तो चलिए जानतें हैं यह नया सिस्टम कैसे काम करता है.

क्या है यह सिस्टम और कैसे करता है काम?

बता दें कि, इस हाई-टेक सिस्टम के पीछे दो एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और मौजूदा फास्टैग को आपस में जोड़ा गया है. जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी वहां लगे कैमरे आपकी नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेंगे. 

इसके तुरंत बाद आपके फास्टैग अकाउंट से बिना गाड़ी रोके टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा. अब आपको न तो गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी होगी और न ही टोल कटने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: भारत में हर महीने क्यों महंगी हो रही हैं कारें? सामने आया बेहद हैरान करने वाला जवाब

दिखाई चालाकी तो भरना होगा भारी जुर्माना

अगर आप अब दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बिना रुकावट के सफर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होगा. क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बिना बैलेंस, इनवैलिड या खराब फास्टैग के इस फ्री-फ्लो लेन से गुजरती है तो यह नया सिस्टम तुरंत आपके नाम एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस जारी कर देगा. 

इस नोटिस के बाद सामान्य टोल टैक्स चुकाने के लिए आपको 72 घंटे की मोहलत मिलेगी. यदि आप इस समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं करते हैं तो आपको तय रेट से दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा जिसे आप परिवहन पोर्टल या राजमार्गयात्रा ऐप से भर सकते हैं.

क्या होंगे इस सिस्टम के फायदे?

अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि इस नए सिस्टम से आपको क्या फायदा मिलेगा. पहला फायदा अब टोल प्लाजा पर गाड़ियों का वेटिंग टाइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा. अब  गाड़ियां बिना रुके अपनी रफ्तार में आगे बढ़ेंगी तो जाम का झंझट खत्म हो जाएगा. 

इससे आपका कीमती समय तो बचेगा ही साथ ही बार-बार ब्रेक लगाने और गाड़ी स्टार्ट रखने से होने वाले ईंधन की भी भारी बचत होगी. जबकि इसके अलावा टोल पर गाड़ियों की कतारें न लगने से प्रदूषण में भी कमी आएगी और पूरा सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jul 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Free Flow Toll System NH48 Delhi Jaipur Highway Barrier Free Toll Plazas Fastag Anpr Technology
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