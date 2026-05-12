कौन है शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोपी राज सिंह? सियासत से रहा है कनेक्शन

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के एक आरोपी राज सिंह को यूपी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अयोध्या से गिरफ्तार किया है. जिसके बाद उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है. परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हुए उसे फंसाने का आरोप लगाया है.

पुलिस की माने तो राज सिंह एक पेशेवर शूटर हैं और उसका चंद्रनाथ रथ की हत्या को अंजाम देने वाली टीम के साथ संबंध हो सकती हैं. पुलिस राज सिंह का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है. उसे अयोध्या हाईवे के पास से पकड़ा गया है. राज सिंह की गिरफ़्तार को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. आईए आपको बताते हैं कि राज सिंह कौन हैं?

कौन है चंद्रनाथ की हत्या का आरोपी राज सिंह?

चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार राज सिंह यूपी के बलिया जनपद स्थित सदर कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर का रहने वाला है. राज सिंह का अपने आसपास के इलाके में अच्छा खासा दबदबा है. वो अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो कार पर भाजपा का झंडा लगा कर चलता है और आसपास के इलाके में हवा बनाता रहता है.

जानकारी के मुताबिक राज सिंह राजनीति में भी एक्टिव रहता है. वो उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का महासचिव है और अपने वार्ड से नगर पालिका परिषद, बलिया के सभासद पद का चुनाव भी लड़ चुका है. वो इस साल चिलकहर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव को तैयारी कर रहा था. कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं.

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अंडा व्यापारी की हत्या का भी है आरोप

बताया जाता है कि राज ने 6 साल पहले दिव्यांग अंडा व्यवसायी की गोली मार कर हत्या कर दी थी, इस मामले में अदालत से जमानत पर है. राज सिंह की माता जामवंती सिंह बलिया के हेड पोस्ट आफिस में कार्यरत है. राज सिंह जब गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त माता जामवंती सिंह भी साथ में थी. उनका कहना है कि राज बलिया में बीजेपी नेता के बेटी की शादी में सम्मिलित होने लखनऊ गया था जहां से लौटते समय अयोध्या में एसटीएफ और यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

राज सिंह की माता जामवंती सिंह का आरोप है कि हमारे बेटे को गलत फंसाया गया है. घटना के दिन वह बलिया में ही था. पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज से इसकी जांच कर सकती है.

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