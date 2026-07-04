Tata Nexon से लेकर Sierra तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट

अगर आप नई टाटा कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. कंपनी ने जुलाई महीने के लिए अपनी कई पॉपुलर कारों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया है. इन ऑफर्स के तहत कुछ मॉडल्स पर ग्राहकों को 1 लाख रुपये से भी ज्यादा का फायदा मिल सकता है. यह लाभ कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनेफिट, लॉयल्टी बोनस और डीलर ऑफर्स के तौर पर दिया जा रहा है. हालांकि, अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से ऑफर में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

इस बार सबसे बड़ा फायदा Tata Curvv खरीदने वालों को मिल रहा है. कंपनी इस SUV पर कुल 1.25 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इसमें कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनेफिट और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं. इसी वजह से Curvv इस महीने टाटा की सबसे आकर्षक डील वाली कारों में शामिल है.

Tata Nexon पर कितना डिस्काउंट?

इसके अलावा पॉपुलर SUV Tata Nexon पर भी कंपनी ने अच्छा डिस्काउंट रखा है. पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर अलग-अलग ऑफर्स मिल रहे हैं. कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को 55,000 से 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं डीजल वेरिएंट पर भी सीमित ऑफर दिया जा रहा है. अगर कोई ग्राहक अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है या स्क्रैपेज योजना का लाभ लेता है तो कुल बचत और बढ़ सकती है.

इन गाड़ियों पर मिल रहा डिस्काउंट

कंपनी की हैचबैक कारों Tiago और Altroz पर भी आकर्षक ऑफर मौजूद हैं. Tiago के चुनिंदा वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है, जबकि Altroz CNG पर 55,000 रुपये और पेट्रोल-डीजल वेरिएंट्स पर 35,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इसी तरह Tigor पर 30,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है. ये ऑफर्स उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद हैं जो कम बजट में नई कार खरीदना चाहते हैं.

टाटा की प्रीमियम गाड़ियां Harrier और Safari भी इस ऑफर का हिस्सा हैं. इन दोनों मॉडल्स पर 45,000 रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है. वहीं हाल ही में लॉन्च हुई Tata Sierra पर फिलहाल केवल 25,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस मौजूद है. कंपनी का कहना है कि अलग-अलग मॉडल पर मिलने वाले फायदे गाड़ी के वेरिएंट, मौजूद स्टॉक के आधार पर तय होंगे.

आपके लिए ये बात जानना जरूरी

आपके लिए यह बात जानना जरूरी है कि एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बेनेफिट दोनों का फायदा एक साथ नहीं लिया जा सकता. इसी तरह लॉयल्टी बोनस केवल मौजूदा टाटा ग्राहकों के लिए मौजूद है और इसके लिए पुरानी टाटा कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दिखाना जरूरी होगा. ये सभी ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं, इसलिए कार खरीदने से पहले टाटा डीलरशिप पर ऑफर और शर्तों की जानकारी जरूर ले लें.

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