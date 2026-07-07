गाड़ी के लिए सीट कवर खरीदते वक्त भूलकर भी मत करना ये गलती, जान जोखिम में आ जाएगी!

हर कार मालिक चाहता है कि उसकी गाड़ी साफ-सुथरी और स्टाइलिश दिखे.यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ी को मेटेन रखने के लिए अलग-अलग चीजें करते हैं. इन्हीं में से एक चीज कार के नए सीट कवर लगवाना है. लोग नए सीट कवर लगवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गलत सीट कवर सिर्फ कार का लुक ही नहीं, बल्कि आपकी सेफ्टी पर भी असर डाल सकता है. अगर सीट कवर सही तरह का नहीं है, तो दुर्घटना के समय एयरबैग्स ठीक से नहीं खुल पाएंगे और इससे गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है.

जरूरी सेफ्टी फीचर हो सकता है बेकार

आजकल ज्यादातर नई कारों में सीटों के अंदर साइड एयरबैग्स दिए जाते हैं. एक्सीडेंट होने पर ये एयरबैग कुछ ही सेकंड में बाहर निकलकर ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा करते हैं. लेकिन अगर सीट पर ऐसा कवर लगाया गया है जो एयरबैग के बाहर आने का रास्ता रोक देता है तो एयरबैग समय पर नहीं खुल पाएगा या गलत डायरेक्शन में खुल सकता है. ऐसे में कार का सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर भी बेकार हो सकता है.

सीट कवर खरीदने से पहले सबसे पहले अपनी कार की सीट के किनारे देखें. अगर वहां SRS Airbag या Airbag लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सीट के अंदर एयरबैग लगा हुआ है. ऐसी सीटों के लिए हमेशा एयरबैग-कंपैटिबल सीट कवर ही खरीदें. इन कवरों में खास तरह की सिलाई होती है जो जरूरत पड़ने पर तुरंत टूट जाती है और एयरबैग बिना रुकावट के बाहर आ जाता है.

ये सीट कवर खरीदने से बचें

इसके साथ ही बाजार में मिलने वाले यूनिवर्सल सीट कवर खरीदने से बचें जो हर कार में फिट होने का दावा करते हैं. हर कार की सीट का डिजाइन अलग होता है, इसलिए हमेशा अपनी कार के मॉडल के हिसाब से बने सीट कवर ही चुनें. इससे सीट भी अच्छी तरह फिट रहेगी और एयरबैग्स भी सही समय पर अपना काम कर पाएंगे.

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सीट कवर सिर्फ कार की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होते. सही सीट कवर आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा होता है. इसलिए अगली बार सीट कवर खरीदते समय केवल उसका कलर या डिजाइन ही नहीं, बल्कि यह भी जरूर देखें कि वह आपकी कार के एयरबैग सिस्टम के साथ पूरी तरह सेफ है या नहीं.

यह भी पढ़ें:-

आम आदमी के लिए ये सस्ती कारें बचाएंगी हर महीने का भारी खर्च, कॉस्ट सिर्फ 2.68 रुपये प्रति KM