फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 और Majestor

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 Hybrid और Majestor

फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 Hybrid और Majestor

Majestor and Jetour T2: भारतीय ऑटो मार्कट में जल्द ही टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए 2 नई गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं. आइए जानते हैं कि इनमें आपको कौन-से खास फीचर्स मिलने वाले हैं?

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा फॉर्च्यूनर को लोग शानदार फीचर्स और इसकी रोड कैपेसिटी के लिए पसंद करते हैं. अब भारतीय ऑटो बाजार में नए ऑप्शन आने वाले हैं, जो Fortuner को सीधी टक्कर देंगे. खास बात यह है कि ये नई SUVs न सिर्फ ताकतवर होंगी, बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे रहेंगी.

सबसे पहले बात MG Majestor की करते हैं, जिसे 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. Majestor को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो बड़ी, मजबूत और दमदार SUV चाहते हैं. साइज के मामले में यह Fortuner से भी बड़ी होगी.़इसमें डीजल इंजन दिया जाएगा, जो भारतीय ग्राहकों के लिए अभी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है. 

क्या है MG Majestor की खासियत?

MG Majestor SUV हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगी, जिससे यह खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट होगी. सिर्फ मजबूती ही नहीं, इसमें मॉडर्न फीचर्स का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. जैसे बड़ी टचस्क्रीन, एडवांस्ड कनेक्टिविटी, सेफ्टी फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे.  यह SUV MG के शोरूम्स के जरिए बेची जाएगी, जिससे इसकी पहुंच भी आसान रहेगी. 

फुल टैंक पर कितना चलेगी Jetour T2 Hybrid?

वहीं दूसरी ओर JSW Group पहली बार अपने खुद के ब्रांड नाम से SUV लॉन्च करने जा रहा है. यह SUV Jetour T2 पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव और भारतीय बाजार के हिसाब से सुधार किए जाएंगे. यह SUV टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस होगी, क्योंकि इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. इस SUV में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप होगा, जिसे i-DM (इंटेलिजेंट डुअल मोटर) टेक्नोलॉजी कहा जाता है. इसकी कुल पावर 300 बीएचपी से ज्यादा होगी, जो इसे इस सेगमेंट की कई SUVs से ज्यादा ताकतवर बनाती है.  

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज होगी, जिसे एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकती है. इसका लुक बॉक्सी और मस्कुलर होगा, जिसमें पीछे की तरफ स्पेयर व्हील लगाया जाएगा, जो इसे एक क्लासिक SUV का लुक देता है. साइज की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4785 मिमी होगी, जो इसे काफी स्पेशियस बनाती है.  कीमत के लिहाज से देखा जाए तो Jetour T2 बेस्ड एसयूवी MG Majestor से थोड़ी सस्ती हो सकती है, जिससे यह उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो कम कीमत में ज्यादा टेक्नोलॉजी और बेहतर माइलेज चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

भारत के इस शहर में शुरू होने जा रही पहली पॉड टैक्सी, बिना ड्राइवर के भरेगी रफ्तार

 

Published at : 08 Apr 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
MG Motors MG Majestor JSW Jetour Jetour T2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 Hybrid और Majestor
फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 और Majestor
ऑटो
Pod Taxi: भारत के इस शहर में शुरू होने जा रही पहली पॉड टैक्सी, बिना ड्राइवर के भरेगी रफ्तार
Pod Taxi: भारत के इस शहर में शुरू होने जा रही पहली पॉड टैक्सी, बिना ड्राइवर के भरेगी रफ्तार
ऑटो
बाइक मोडिफिकेशन करवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना मोटा चालान भरने के लिए रहिए तैयार
बाइक मोडिफिकेशन करवाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना मोटा चालान भरने के लिए रहिए तैयार
ऑटो
Car Ac Cooling Tips: कार के AC से नहीं मिल रही COOLING? अपनाएं ये आसान टिप्स
Car Ac Cooling Tips: कार के AC से नहीं मिल रही COOLING? अपनाएं ये आसान टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' US-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
Box Office: 'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 6 दिन में 302% कमा डाला मुनाफा
'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस फिल्म ने महज 6 दिन में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 302% कमा डाला मुनाफा
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशि में चंद्रमा और 'मूल' नक्षत्र का घातक मेल, आज भूलकर भी न करें ये 3 काम!
Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशि में चंद्रमा और 'मूल' नक्षत्र का घातक मेल, आज भूलकर भी न करें ये 3 काम!
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget