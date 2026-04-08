फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM, Fortuner को टक्कर देने के लिए जल्द लॉन्च होगी Jetour T2 और Majestor

टोयोटा फॉर्च्यूनर को लोग शानदार फीचर्स और इसकी रोड कैपेसिटी के लिए पसंद करते हैं. अब भारतीय ऑटो बाजार में नए ऑप्शन आने वाले हैं, जो Fortuner को सीधी टक्कर देंगे. खास बात यह है कि ये नई SUVs न सिर्फ ताकतवर होंगी, बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे रहेंगी.

सबसे पहले बात MG Majestor की करते हैं, जिसे 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. Majestor को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो बड़ी, मजबूत और दमदार SUV चाहते हैं. साइज के मामले में यह Fortuner से भी बड़ी होगी.़इसमें डीजल इंजन दिया जाएगा, जो भारतीय ग्राहकों के लिए अभी भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है.

क्या है MG Majestor की खासियत?

MG Majestor SUV हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगी, जिससे यह खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट होगी. सिर्फ मजबूती ही नहीं, इसमें मॉडर्न फीचर्स का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. जैसे बड़ी टचस्क्रीन, एडवांस्ड कनेक्टिविटी, सेफ्टी फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. यह SUV MG के शोरूम्स के जरिए बेची जाएगी, जिससे इसकी पहुंच भी आसान रहेगी.

फुल टैंक पर कितना चलेगी Jetour T2 Hybrid?

वहीं दूसरी ओर JSW Group पहली बार अपने खुद के ब्रांड नाम से SUV लॉन्च करने जा रहा है. यह SUV Jetour T2 पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव और भारतीय बाजार के हिसाब से सुधार किए जाएंगे. यह SUV टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस होगी, क्योंकि इसमें प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. इस SUV में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप होगा, जिसे i-DM (इंटेलिजेंट डुअल मोटर) टेक्नोलॉजी कहा जाता है. इसकी कुल पावर 300 बीएचपी से ज्यादा होगी, जो इसे इस सेगमेंट की कई SUVs से ज्यादा ताकतवर बनाती है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज होगी, जिसे एक बार फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकती है. इसका लुक बॉक्सी और मस्कुलर होगा, जिसमें पीछे की तरफ स्पेयर व्हील लगाया जाएगा, जो इसे एक क्लासिक SUV का लुक देता है. साइज की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 4785 मिमी होगी, जो इसे काफी स्पेशियस बनाती है. कीमत के लिहाज से देखा जाए तो Jetour T2 बेस्ड एसयूवी MG Majestor से थोड़ी सस्ती हो सकती है, जिससे यह उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो कम कीमत में ज्यादा टेक्नोलॉजी और बेहतर माइलेज चाहते हैं.

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